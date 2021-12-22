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Dünya

BM'den Libya'nın başkentindeki askeri hareketliliğin çatışmaya dönüşebileceği uyarısı

Libya'daki Birleşmiş Milletler Destek Misyonu (UNSMIL), başkent Trablus'ta güvenlik konusunda yaşanan gelişmelerin çatışmalara dönüşebileceği uyarısında bulundu.

Mahmut Geldi   | 22.12.2021
BM'den Libya'nın başkentindeki askeri hareketliliğin çatışmaya dönüşebileceği uyarısı

Trablus

UNSMIL, Trablus’un bazı bölgelerinde askeri birliklerin konuşlanması ve bazı caddelerin trafiğe kapatmasına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Başkentteki hareketliliğin çatışmalara dönüşebileceği uyarısında bulunulan açıklamada, "UNSMIL, Trablus'ta güvenlikle ilgili süren gelişmelerden endişe duyuyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca Libyalı etkin tüm taraflara "akli selimle hareket etmeleri ve geçiş sürecinin başarıyla gerçekleşmesini sağlayacak seçimlerin barışçıl bir atmosferde yapılmasına katkı sunacak güvenli bir ortam hazırlamaları" çağrısında bulunuldu.

Trablus’taki askeri hareketlilik

Gün içinde Trablus'un Zaviye ve Bab bin Gaşir bölgelerinde ağır silahlı askeri araçlar konuşlandırılmış, bazı caddeler de toprak dökülerek trafiğe kapatılmıştı. Ayrıca Sidre ve Tarik eş-Şuk bölgelerinde de askeri hareketlenmeler gözlenmişti.

Bunun üzerine Trablus Üniversitesi de eğitime ara verildiğini ve güvenlik gerekçesiyle öğrencilerden evlerine dönmelerinin istendiğini açıklamıştı.

Libya'daki seçim süreci

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'de düzenlenen toplantılarında, ülkede başkanlık ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Seçimlerde 98 kişi adaylık için başvururken Yüksek Seçim Komisyonu, 25 adayın başvurusunu "çifte vatandaşlık" ve haklarındaki "nihai yargı kararı" gibi nedenlerle reddetmişti.

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