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Dünya

BM'den 'Libya'da savaş büyüyecek ve derinleşecek' uyarısı

BM Libya Özel Temsilcisi Vekili Stephanie Williams, "Dış güçlerce Libya'ya alarm veren sofistike ve öldürücü silahlarla askeri yığınak yapıldığına şahit oluyoruz ve her iki tarafta da yabancı paralı askerler kullanılıyor." dedi.

Betül Yürük   | 19.05.2020
BM'den 'Libya'da savaş büyüyecek ve derinleşecek' uyarısı Fotoğraf: Amru Salahuddien/AA

New York

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Vekili Stephanie Williams, "Libya krizinde başka bir dönüm noktasına ulaştık, iki tarafa da silah, askeri teçhizat ve paralı asker aktığına şahit oluyor ve buradan savaşın yoğunlaşacağı, büyüyeceği, derinleşeceği ve Libya halkı için yıkıcı sonuçları olacağı sonucuna ulaşıyoruz." ifadesini kullandı.

BM Güvenlik Konseyini video konferans yoluyla bilgilendiren Williams, Libya'da hükümet ve gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmaların aralıksız devam ettiğine dikkati çekti.

Hafter güçlerinin Nisan 2019'da Trablus'u ele geçirmek içi başlattığı saldırıların yaklaşık 15 aydır yoğun nüfuslu yerlerde devam ettiğini belirten Williams, Trablus ve çevresinde yaşayan 2 milyon Libyalının anormal ve dehşet verici şartlarda sürekli bombardıman altında yaşadığını ve sık sık su ve elektrik kesintileriyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Williams, ''Dış güçlerce Libya'ya alarm veren sofistike ve öldürücü silahlarla askeri yığınak yapıldığına şahit oluyoruz ve her iki tarafta da yabancı paralı askerler kullanılıyor.'' dedi.

Sivil ölümlerin çoğuna Hafter güçlerin neden olduğunu dile getiren Williams, hükümet güçlerinin Trablus'un batısında ele geçirdiği şehirlerdeki yağmalama, soygun ve kundaklama iddialarının ise endişe verici olduğunu söyledi.

Williams, ''Libya krizinde başka bir dönüm noktasına ulaştık; iki tarafa da silah, askeri teçhizat ve paralı asker aktığına şahit oluyor ve buradan savaşın yoğunlaşacağı, büyüyeceği, derinleşeceği ve Libya halkı için yıkıcı sonuçları olcağı sonucuna ulaşıyoruz.'' uyarısında bulundu.

''Libya'nın elimizden kayıp gitmesine izin vermemeliyiz.'' diyen Williams, BM Güvenlik Konseyine bölgesel ve uluslararası aktörlere baskı yapılması çağrısında da bulundu.

BM Güvenlik Konseyi, Libya'ya 2011'den beri silah ambargosu uyguluyor.

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