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Dünya

BM'den Kapalı Maraş'taki gelişmelerden 'endişeliyiz' açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM), Kapalı Maraş'taki gelişmeleri endişeyle izlediklerini bildirdi.

Betül Yürük   | 17.11.2020
BM'den Kapalı Maraş'taki gelişmelerden 'endişeliyiz' açıklaması

New York

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın birifinginde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kapalı Maraş'a ziyaretinin sorulması üzerine, ''Hafta sonu Maraş'ta yaşanan gelişmeleri endişeyle yakından izlediğimizi söylebilirim.'' değerlendirmesinde bulundu. 

Kapalı Maraş konusundaki pozisyonların değişmediğini ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarını dikkate aldıklarını söyleyen Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Ada'da gerginliği artıracak ve gelecekte diyalog ve görüşmeleri tehlikeye atacak her türlü tek taraflı adımdan kaçınılması çağrısı yaptığını söyledi.

Dujarric, tüm taraflara diyalog çağrısında bulunarak, uygulanabilir ve kapsamlı bir müzakere ve siyasi sürecin canlandırılmasında iki tarafın desteklenmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Sözcü Dujarric, ''Kıbrıs'ta kalıcı bir çözümün yolu nihayetinde tarafların elinde.'' dedi.



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