Euro
9.17
Dolar
7.81
BIST 100
1,153.71
Altın
1,884.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM'den 'kapalı Maraş' için tek taraflı eylemlerden kaçınma çağrısı

BM, KKTC'nin kapalı Maraş'ın sahil şeridini halka açma kararından endişe duyulduğunu belirterek, "Ada'da gerginliği artıracak, diyalog ve müzakerelerin başarılı olmasına gölge düşürecek tek taraflı eylemlerden kaçınılması'' çağrısı yaptı.

Betül Yürük   | 06.10.2020
BM'den 'kapalı Maraş' için tek taraflı eylemlerden kaçınma çağrısı

New York

Birleşmiş Milletler (BM), Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı yazılı açıklamada, BM'nin ilgili Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda kapalı Maraş konusundaki pozisyonunun değişmediğini söyledi. 

Genel Sekreter Antonio Guterres'in söz konusu karardan endişe duyduğunu belirten Dujarric, "Ada'da gerginliği artıracak, diyalog ve müzakerelerin başarılı olmasına gölge düşürecek tek taraflı eylemlerden kaçınılması'' çağrısında bulundu.

Tüm tarafları görüş ayrılıklarının çözümü içi diyalog kurmaya çağıran Dujarric, BM'nin tarafları bir araya getirme konusunda hazır olduğunu yineledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Afrika'da 15 noktada Kovid-19 aşı denemesi yapılıyor
İspanya'da Kovid-19 vakalarındaki yüksek artış devam ediyor
ABD ordusunun komuta kademesinde Kovid-19 alarmı
Türkiye'de son 24 saatte 1511 kişiye Kovid-19 hastalık tanısı konuldu

Benzer haberler

BM'den 'kapalı Maraş' için tek taraflı eylemlerden kaçınma çağrısı

BM'den 'kapalı Maraş' için tek taraflı eylemlerden kaçınma çağrısı

Dünya Meteoroloji Örgütü: Antarktika üzerindeki ozon deliği maksimum büyüklüğe ulaştı

Gazimağusa Belediye Başkanı Arter: Kapalı Maraş'ın açılması tarihi bir gün

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Güzel Maraş'ı hakkaniyete ve hukuka uygun bir şekilde açıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Güzel Maraş'ı hakkaniyete ve hukuka uygun bir şekilde açıyoruz
Yemen'de yüzbinlerce ailenin yararlandığı BM yardım programı askıya alındı

Yemen'de yüzbinlerce ailenin yararlandığı BM yardım programı askıya alındı
BM, Azerbaycan ve Ermenistan'a Dağlık Karabağ'da çatışmalara derhal son verme çağrısını yineledi

BM, Azerbaycan ve Ermenistan'a Dağlık Karabağ'da çatışmalara derhal son verme çağrısını yineledi