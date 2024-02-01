Dolar
30.34
Euro
32.98
Altın
2,055.61
ETH/USDT
2,303.50
BTC/USDT
43,200.00
BIST 100
8,646.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fransa’nın başkenti Paris’te başlayan Filistin’e destek yürüyüşü Belçika’da devam ediyor. Protestocular AB Konseyi’nin düzenlendiği Brüksel’de Gazze’ye destek gösterisi gerçekleştiriyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM'den İsrail'in gazetecileri hedef almasına tepki

Birleşmiş Milletler (BM), 7 Ekim'in ardından Gazze'de daha önce hiç görülmemiş düzeyde gazetecilerin hedef alınmasıyla ilgili endişe duyduğunu bildirdi.

Şerife Çetin  | 01.02.2024 - Güncelleme : 01.02.2024
BM'den İsrail'in gazetecileri hedef almasına tepki

New York

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

7 Ekim'in ardından Gazze'de öldürülen gazeteci sayısının daha önce görülmemiş boyutlarda olmasına Genel Sekreter'in tepkisinin sorulması üzerine Dujarric, gazetecilerin de BM'nin insani yardım çalışanları gibi ön sıralarda yer aldığını ve hayatlarıyla bedel ödediklerini ifade etti.

Dujarric, Gazze'de 150'den fazla BM çalışanının öldürüldüğünü anımsatarak, "Sürekli olarak hem kamuya açık hem kapalı görüşmelerimizde gazetecilerin görevlerini hayati tehlike korkusu olmadan yerine getirmeleri gerektiğini dile getiriyoruz ve endişelerimizi ifade ediyoruz." dedi.

Her çatışmada gazetecilerin görevinin büyük önem taşıdığına işaret eden Dujarric, sahada olanları gazetecilerin aktardığını ve dünya kamuoyunu bilgilendirdiğini dile getirdi.

BM, 7 Ekim 2023 sonrası Gazze'de 122'den fazla gazeteci ve medya çalışanının öldürüldüğü ve yaralandığını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Başbakanı Lamine Zeine'yi kabul etti
DEAŞ'a yönelik Kahramanlar-48 Operasyonu'nda 15 şüpheli yakalandı
AK Parti'den aday gösterilen Fatih Belediye Başkanı Turan: İnşallah İBB'yi kazanırsak otopark sorunu çözülecektir
Şehit Özdemir'in depremzede ailesine evi bu ay teslim edilecek
İstanbul Havalimanı'nda 2024 hedefi: 85 milyon yolcu, 11 yeni hava yolu şirketi

Benzer haberler

BMGK dönem başkanlığını devralan Guyana, Gazze'de acilen ateşkes çağrısında bulundu

BMGK dönem başkanlığını devralan Guyana, Gazze'de acilen ateşkes çağrısında bulundu

Paris'ten başlayan Filistin'e destek yürüyüşü Brüksel'de son buldu

İsrail Savunma Bakanı, Gazze'nin güneyinde sivillerin sığındığı Refah kentine "kara saldırısı" sinyali verdi

Eski İsrail İstihbarat Şefi "Gazze'de intikam savaşı yürüttüklerini" söyledi

Eski İsrail İstihbarat Şefi "Gazze'de intikam savaşı yürüttüklerini" söyledi
BM, keşif misyonunun Gazze'nin kuzeyinde araştırma yaptığını duyurdu

BM, keşif misyonunun Gazze'nin kuzeyinde araştırma yaptığını duyurdu
BM'den İsrail'in gazetecileri hedef almasına tepki

BM'den İsrail'in gazetecileri hedef almasına tepki
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet