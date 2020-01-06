BM'den İdlib'e insani yardım
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 68 tır insani yardım malzemesi gönderildi.
Hatay
BM'nin yardımlarını taşıyan 68 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçti.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.