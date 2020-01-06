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Dünya

BM'den İdlib'e insani yardım

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 68 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

Cem Genco   | 06.01.2020
BM'den İdlib'e insani yardım

Hatay

BM'nin yardımlarını taşıyan 68 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçti.

Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

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