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Dünya

BM'den İdlib'de gerginliğin azaltılması için uluslararası işbirliği çağrısı

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, İdlib'de çatışmaların devam etmesinin Türkiye sınırında siviller için ağır sonuçlar doğuracağı ve yabancı terörist savaşçıların dağılmasına neden olacağı uyarısında bulundu.

Betül Yürük   | 07.02.2020
BM'den İdlib'de gerginliğin azaltılması için uluslararası işbirliği çağrısı

New York

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, ''İdlib için sihirli bir çözüm varmış gibi davranamam ama uluslararası işbirliği ve ciddi bir girişimle çözüm bulunabileceğine inanıyorum.'' dedi.

BM Güvenlik Konseyi, Suriye'nin kuzey batısında İdlib'de artan gerilimi ve çatışmaları görüşmek üzere toplandı.

BMGK'yi video konferans yoluyla bilgilendiren Pedersen, artan hava saldırları ve çatışmaların çok sayıda kişiyi yerinden ettiğini ve birçok sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.

İdlib'de ''insani bir felaketin yaşandığını'' belirten Pedersen, son iki ayda yüzlerce sivilin yaşamını yitirdiğini ve yarım milyon kişinin yerinden edildiğini kaydetti.

Çatışmaların devam etmesinin Türkiye sınırında siviller için ağır sonuçlar doğuracağı uyarısında bulunan ve yabancı terörist savaşçıların dağılma riskine dikkati çeken Pedersen, askeri bir yaklaşımın uluslararası görüş ayrılıklarını daha da derinleştireceğini söyledi.

Pedersen BM üyesi iki ülke Suriye ve Türkiye'nin karşı karşıya gelmesinin ise bölge ve ötesinde bir felakete yol açabileceği uyarısında bulundu.

Geir Pedersen, ''İdlib için sihirli bir çözüm varmış gibi davranamam ama uluslararası işbirliği ve ciddi bir girişimle çözüm bulunabileceğine inanıyorum.'' dedi.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock ise Aralık ayından bu yana Suriye'de 373 sivilin ve 3 insani yardım çalışanının öldüğünü söyledi.

Lowcock, İdlib'den kaçan 144 bin sivilin ise Türkiye'nin kontrolündeki Afrin, Azez ve El Bab'a gittiğini kaydetti.

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