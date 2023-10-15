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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM'den "Gazze'de binlerce kişi ölebilir" uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM), su, elektrik, gıda ve ilaç olmazsa Gazze'de binlerce kişinin öleceği uyarısında bulundu.

Şerife Çetin  | 15.10.2023 - Güncelleme : 15.10.2023
BM'den "Gazze'de binlerce kişi ölebilir" uyarısı Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

New York

 BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardımlar Koordinatörü Martin Griffiths, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Griffiths, "Gazze'nin üzerinde ölüm hayaleti dolaşıyor." ifadelerini kullandı.

"Su, elektrik, gıda ve ilaç olmazsa binlerce kişi ölecek." uyarısında bulunan Griffiths, bunun gerçek durum olduğunun altını çizdi.

Biden'dan Filistinliler "acı çekiyor" mesajı

ABD Başkanı Joe Biden, ABD başkanlık makamına ait "POTUS" kullanıcı adlı X hesabından Filistin odaklı mesajı paylaştı.

Şimdiye kadar katı İsrail yanlısı tutumuyla dikkati çeken Biden, "Filistinlilerin çoğunun Hamas'ın korkunç saldırılarıyla bir bağlantıları olmadığını göz ardı etmemeliyiz. Filistinliler onlar (Hamas) yüzünden açı çekiyor." açıklamasında bulundu.

Biden'ın mesajının altına paylaşım yapan X kullanıcıları, "Yön değişimi mi var?", " O zaman ne duruyorsunuz? İsrail'i durdurun", "Buna rağmen İsrail için savaş gemisi yolluyorsunuz" tarzında farklı yorumlar yaptı.

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