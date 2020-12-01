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Dünya

BM'den Etiyopya'ya 'Eritreli mültecilere erişim sağlayın' çağrısı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Tigray eyaletinde acil insani yardıma muhtaç Eritreli mültecilere erişim sağlanması için Etiyopya hükümetine çağrıda bulundu.

Bayram Altuğ   | 01.12.2020
BM'den Etiyopya'ya 'Eritreli mültecilere erişim sağlayın' çağrısı

Cenevre

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) sözcülerinden Babar Baloch, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Eritreli mültecilerin bulunduğu kampların yakınında "çatışmalar, kaçırmalar ve zorla yerinden edilmelere" ilişkin haberlerden büyük endişe duyduklarını söyledi.

Endişelerinin her geçen saat arttığını vurgulayan Baloch, kamplarda yiyecek tedarikinin tükenmek üzere olduğu ve buradaki insanların açlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı uyarısında bulundu.

Acil insani yardıma muhtaç Eritreli mültecilere erişim sağlanması için Etiyopya hükümetine çağrıda bulunan Baloch, "BMMYK, mültecilerin güvenliği ve emniyeti için yaptığı çağrıyı güçlü bir şekilde yineliyor." ifadesini kullandı.

Baloch, Etiyopya'da Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerine karşı ulusal ordunun başlattığı operasyon sonrasında 46 binden fazla sivilin Sudan'a geçtiğini, gelecek 6 ayda 100 bin mültecinin temel ihtiyaçlarını karşılamak için 147 milyon dolar fona ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

Tigray eyaletini yöneten isyancı TPLF güçleri, 3 Kasım'da ulusal ordu birliklerine saldırmış, Etiyopya Başbakanı Ahmed, 4 Kasım'da TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

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