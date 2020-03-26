Euro
7.01
Dolar
6.40
BIST 100
91,783.38
Altın
1,629.13
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM'den 'cezaevlerindeki insan sayısının azaltılması' çağrısı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, ülkelere "cezaevlerindeki insan sayısını azaltmaları için acil harekete geçme" çağrısında bulundu.

Bayram Altuğ   | 26.03.2020
BM'den 'cezaevlerindeki insan sayısının azaltılması' çağrısı

Cenevre

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, yaptığı yazılı açıklamada, dünyada hızla yayılan Birleşmiş Milletler pandemisinin kontrol altına alınması kapsamında, hükümetleri cezaevleri ve diğer kapalı alanlardaki kişilerin sağlık ve güvenliğini korumaya davet etti.

Konuyla ilgili Twitter'dan videolu bir mesaj da paylaşan Bachelet, cezaevindeki kalabalıkların azaltılması gerektiğini vurguladı. Bachelet, salgının bakımevleri ve psikiyatri hastanelerinin yanı sıra cezaevlerini ve (göç) geri gönderme merkezlerini vurmaya başladığına dikkati çekti.

"Pek çok ülkede, tutuklama merkezleri (cezaevleri) aşırı kalabalık, bazı durumlarda tehlikeli bir biçimde." ifadesini kullanan Bachelet, hükümetlere ve ilgili makamlara "cezaevlerindeki insan sayısını azaltmaları için acil harekete geçme" çağrısında bulundu.

"Ziyaretler de kısıtlanabilir" önerisi

Bachelet, Kovid-19 salgınının önüne geçme adına kapalı kurumlara ziyaretlerin kısıtlanabileceğini ancak bu tür önlemlerin şeffaf şekilde uygulanması gerektiğini ifade etti.

Yüksek Komiser, dış dünya ile temasın aniden kesilmesinin yaratacağı zorluk ve potansiyel tehlikeli durumlara işaret ederek, bazı ülkelerdeki video-konferans görüşmeleri, aile üyeleriyle süresi uzatılmış telefon görüşmeleri ve email haberleşmesine izin vermek gibi alternatif önlemleri gündeme getirdi.








Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 vakalarında rakam 70 bine yaklaştı
Hollanda’da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 434’e yükseldi
Almanya Sağlık Bakanı Spahn: Kovid-19 salgınında fırtına öncesi sessizlik dönemindeyiz
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: LGS kapsamındaki merkezi sınav sadece birinci dönem müfredatından yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katıldı

Benzer haberler

ABD'de Kovid-19 vakalarında rakam 70 bine yaklaştı

ABD'de Kovid-19 vakalarında rakam 70 bine yaklaştı

Trafik ışıklarıyla koronavirüse karşı 'Evde kal' çağrısı

Hollanda’da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 434’e yükseldi

Zonguldak Valiliğinden 'koronavirüsten ölüm' iddiasına ilişkin açıklama

Zonguldak Valiliğinden 'koronavirüsten ölüm' iddiasına ilişkin açıklama
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları Kovid-19 etkisiyle rekor seviyeye ulaştı

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları Kovid-19 etkisiyle rekor seviyeye ulaştı

Almanya Sağlık Bakanı Spahn: Kovid-19 salgınında fırtına öncesi sessizlik dönemindeyiz

Almanya Sağlık Bakanı Spahn: Kovid-19 salgınında fırtına öncesi sessizlik dönemindeyiz