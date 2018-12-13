BM'den Batı Şeria uyarısı

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail işgali altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te tırmanan gerginlikten endişe duyduğunu belirtti, tüm şiddet ve terör eylemlerini kınadı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail işgali altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te son günlerde tırmanan gerginlikten endişe duyduğunu belirterek, tüm şiddet ve terör eylemlerini kınadı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Guterres İsrail ve Filistinlilere gerginliğin önlenmesi için birlikte çalışılması çağrısı yaptı.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te son günlerde tırmanan gerginliğin endişe verici olduğunu ifade eden Guterres, özellikle sivillere yönelik tüm şiddet ve terör eylemlerini kınadı.

Guterres, siyasi, dini ve toplum liderlerine şiddete ve şiddeti teşvik edenlere karşı net bir tutum sergilemesi çağrısı da yaptı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te son günlerde gerilim giderek artıyor. Bölgede son bir haftada yaşanan olaylar, 3 Filistinli ile 2 İsraillinin hayatına mal oldu.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında bulunan Ofra Yahudi yerleşim birimi çevresinde pazar günü bir durakta bekleyen Yahudi yerleşimcilerin üzerine ateş açılması sonucu 6 İsrailli yaralandı.

Olayın ardından İsrail güçleri Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine düzenlediği operasyonları artırdı.

İsrail askerleri, Batı Şeria'da evlere ve ticari alanlara baskın düzenleyerek onlarca Filistinliyi gözaltına aldı.

Muhabir: Betül Yürük