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Dünya

BM'den Asyalılara yönelik şiddete son verilmesi çağrısı

BM Genel Sekreter Sözcüsü Farhan Haq, yaptığı yazılı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, yeni tip koronavirüs salgınında Asyalıların hedef alınmasından "fazlasıyla endişeli" olduğunu belirtti.

Büşra Selvi Öğütcen   | 23.03.2021
BM'den Asyalılara yönelik şiddete son verilmesi çağrısı

Ankara

Guterres'in, Asyalılara yönelik tüm şiddet ve suistimalin durdurulmasını istediğini aktaran Haq, "Dünya, dehşet verici ölümcül saldırılara, sözlü ve fiziksel tacize, okullarda zorbalığa, iş yerlerinde ayrımcılığa, medyada ve sosyal medya platformlarında düşmanlığın kışkırtılmasına ve iktidardakilerin kullandığı tahrik edici dile şahit oluyor. Bunun gibi tüm şiddetlere son verilmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Haq, geçen yıl boyunca kaydedilen olayların, yüzyıllardır süren hoşgörüsüzlüğü, birilerini günah keçisi yapmayı, istismar ve suistimali devam ettirdiğine dikkati çekerek, Guterres'in, mağdurlar ile ailelerine tam destek sunduğunu ve ırkçılık ile insan haklarına yönelik diğer saldırılarla karşılaşanlarla dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

ABD'deki Asyalılara yönelik son saldırıların nedeni olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkması gösteriliyor.

Atlanta'daki masaj salonlarına silahlı saldırıda Asya kökenliler öldürüldü

ABD'nin Georgia eyaletindeki Atlanta kentinde 16 Mart'ta 3 masaj salonuna düzenlenen silahlı saldırılarda, 6'sı Asya kökenli kadın olmak üzere 8 kişi hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından gözaltına alınan 21 yaşındaki zanlı Robert Aaron Long'a savcılık tarafından 8 kez cinayet suçlaması yöneltilmişti.

ABD'de 2019'dan bu yana yaşanan en büyük silahlı saldırı olarak kayıtlara geçen Atlanta'daki olay, Kovid-19 salgını nedeniyle zaman zaman gündeme gelen, "ABD'de Asyalılara yönelik şiddet" tartışmasını yeniden alevlendirmişti.

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