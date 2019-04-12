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Dünya

BM'den Assange için adil yargılama çağrısı

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, İngiliz makamlarına çağrıda bulunarak Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın adil yargılanmasını istedi.

Bayram Altuğ   | 12.04.2019
BM'den Assange için adil yargılama çağrısı

Cenevre

OHCHR Sözcüsü Ravina Shamdasani, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Assange'ın tutuklanmasına ilişkin soru üzerine, "İlgili tüm makamlardan, gerçekleşebilecek herhangi bir iade süreci de dahil olmak üzere, Assange'ın adil yargılanma hakkını güvence altına almalarını bekliyoruz." dedi.

BM Kişilik Hakları Özel Raportörü Joseph Cannataci'nin Assange'ı ziyaret etmek için girişimlerinin devam ettiğini aktaran Shamdasani, BM'deki bazı insan hakları raportörlerinin aktif olarak Assange davasını takip ettiklerini anımsattı.

Sözcü Shamdasani, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'in, Assange'ın tutuklanmasına sessiz kaldığı yönündeki iddialara ilişkin soru üzerine ise "Kasti bir sessizlik söz konusu değil. Bu konuda (Bachelet'in) konuşmamasına yönelik bir karar alınmış da değil." dedi.

Shamdasani, OHCHR olarak bir ülke veya konu hakkında açıklama yapmadan önce pek çok kriter üzerinde değerlendirme yaptıklarını Assange'a ilişkin sürecin de bu şekilde yürüdüğünü sözlerine ekledi.

Wikileaks kurucusu Julian Assange, dün İngiltere'nin başkenti Londra'da çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

2012'den beri büyükelçilikte yaşıyordu

ABD Dışişleri Bakanlığının çok sayıda yazışmasını internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyuran ve tartışmalara neden olan 47 yaşındaki Assange, 2012'den beri Londra'nın Knightsbridge semtindeki Ekvador Büyükelçiliğinin bir odasında yaşıyordu.

İngiliz mahkemesi, Assange'ın 2010'da iki kadına tecavüzle suçlandığı İsveç'e iadesine karar vermişti.

Assange, hakkındaki iade kararının ardından Haziran 2012'de İsveç'e iadesi halinde ABD'ye gönderilme riski bulunduğu için Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.

İsveç mahkemesi, 2017'de Assange hakkındaki davaları düşürmüştü. Ekvador, Assange'ın siyasi iltica başvurusunu kabul etmiş ve vatandaşlık vermişti.

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