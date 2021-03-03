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Dünya

BM'de Myanmar büyükelçisi krizi

Myanmar'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kyaw Moe Tun'un darbe karşıtı konuşması yüzünden ülkede yönetimi ele geçiren ordu tarafından kovulması BM'de krize neden oldu.

Betül Yürük   | 03.03.2021
BM'de Myanmar büyükelçisi krizi

New York

Kyaw Moe Tun'un darbe yapan ordu tarafından kovulması, Myanmar'ı BM'de kimin temsil edeceği tartışmalarına neden oldu.

Myanmar Dışişleri Bakanlığı, BM'ye Kyaw Moe Tun'un görevden alındığını ve onun yerine Myanmar'ın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Tin Maung Naing'in geçeceğini bildirirken, kovulan Büyükelçi ise BM'ye gönderdiği mektupta, yasadışı darbe yapan ordunun meşru hükümetinin otoritesine karşı gelemeyeceğini ve bu nedenle kendisinin hala BM'de ülkesini temsil ettiğini belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric ise her iki tarafın da mektubunu aldıklarını doğrulayarak, yaşanan krizi en kısa sürede çözmek için çalıştıklarını ifade etti.

Myanmar'ın BM Daimi Temsilcisi Kyaw Moe Tun, BM Genel Kurulu'nda ülkesindeki darbeye ve yönetimi ele geçiren orduya karşı çıkarak askeri rejime yetkiyi tekrar halka devretmesi ve uluslararası topluma da Myanmar halkına destek vermesi çağrısı yapmıştı.

Myanmar ordusu ise Kyaw Moe Tun'un bu konuşmasının ardından kovulduğunu duyurmuştu.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınamış, Türkiye en sert tepki veren ülkelerin başında yer almıştı. ABD, Kanada ve İngiltere, darbede rol oynayan askeri yetkililere yaptırım kararı almıştı.

Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamış, güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu darbe karşıtı gösteriler daha kitlesel ve geniş katılımla yapılmıştı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.



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