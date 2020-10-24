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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD İl Müdürlüğü Hasdal Yerleşkesi’nde düzenlenen AFAD Türkiye Acil Müdahale Planı çerçevesinde oluşturulan Çalışma Grupları toplantısında konuşuyor.
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Dünya

BM, Yemen'de son 3 ayda 215 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), iç savaşın hüküm sürdüğü Yemen'de son 3 ayda 215 sivilin öldüğünü duyurdu.

Ali Semerci   | 24.10.2020
BM, Yemen'de son 3 ayda 215 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı

Yemen

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (BMMYK) Yemen ofisinin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, ülkede devam eden savaş nedeniyle temmuz, ağustos, eylül aylarında 215 sivilin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Açıklamada, aynı dönemde Yemenli birçok ailenin yardım almakta zorlandığı belirtildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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