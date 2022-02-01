Dolar
13.38
Euro
15.05
Altın
1,802.46
ETH/USDT
2,783.80
BTC/USDT
38,835.00
BIST 100
2,023.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon ziyaretinde Akçaabat Halk Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi.
logo
Dünya

BM, yapay zeka temelli eşleştirme platformu kurdu

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU), yapay zeka ile çalışan akıllı eşleştirme platformu oluşturdu.

Ömer Faruk Yıldız   | 01.02.2022
BM, yapay zeka temelli eşleştirme platformu kurdu

Cenevre

ITU'dan yapılan yazılı açıklamada, "AI for Good Neural Network" ismi verilen platformun içeriğine dair detaylar paylaşıldı.

BM'nin 2030 için öngördüğü Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne katkı sağlama amaçlı kurulan platformun, hükümetlerle kurumlar arasındaki bilgi alışverişini hızlandırarak iş dünyasında yapay zeka aracılığıyla yeni ortaklıklar oluşturmayı hedeflediği belirtildi.

ITU'nun BM kapsamında 40 ayrı kuruluşla iş birliği içinde bu platformu hazırladığı ve platform kapsamında yapılacak eşleşmelerin sağlık, iklim, cinsiyet, altyapı ve küresel kalkınma öncelikleri gibi alanlarda verimliliği artıracağı kaydedildi.

Yeni platforma üye olanların iş ve ilgi alanlarına göre birbirleriyle iletişim kurabileceği, kişisel içerik alabileceği ve ihtiyaçlarına göre eşleşme tavsiyeleri listeleyebileceği bilgisi paylaşıldı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ITU Genel Sekreteri Houlin Zhao, Kovid-19'un küresel alanda iş ve eğitim ortamını büyük oranda çevrim içine taşıdığını vurgulayarak, "Bu platform insanlar için verimli faaliyetleri teşvik etmek, iş dünyası için daha fazla ortak getirmek ve sürdürülebilir kalkınma hedefini gerçekleştirmek için yapay zekanın gücünden yararlanıyor." dedi.

"AI for Good Neural Network" platformu kapsamında iş dünyasında ortaklıkları güçlendirmek için internet ortamında paneller ve benzeri etkinlikler gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 100 bini aştı
Güney Afrika, Kovid-19 karantina kurallarını gevşetti
ABD'de Kovid-19'dan can kaybı 886 bini geçti
Kovid-19 ile mücadele ekipmanları on binlerce ton sağlık atığına yol açacak
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener'den Kovid-19 aşısı çağrısı

Benzer haberler

BM, yapay zeka temelli eşleştirme platformu kurdu

BM, yapay zeka temelli eşleştirme platformu kurdu