Dolar
34.13
Euro
37.06
Altın
2,692.81
ETH/USDT
2,600.80
BTC/USDT
67,029.00
BIST 100
9,002.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM üyesi 123 ülkeden UNRWA'ya destek

Birleşmiş Milletler (BM) üyesi 123 ülke, İsrail'in BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) karşı faaliyetlerinden derin endişe duyduğunu belirterek UNRWA'ya destek mesajı verdi.

Şerife Çetin  | 17.10.2024 - Güncelleme : 17.10.2024
BM üyesi 123 ülkeden UNRWA'ya destek

New York

Aralarında Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız'ın da bulunduğu 123 temsilci, BM Güvenlik Konseyi önünde toplanarak basına açıklamada bulundu.

Grup adına konuşma yapan Ürdün'ün BM Daimi Temsilcisi Mahmoud Daifallah, "Topluca İsrail'in UNRWA'ya karşı adımlarından endişe duyduğumuzu belirtmek istiyoruz." dedi.

Daifallah, UNRWA'nın hayat kurtarıcı operasyonlarını sürdürmeyi engelleyen yasa teklifinin de endişe verici olduğunun altını çizerek Gazze'de durumun "insani bir felaket" olduğunu anımsattı.

UNRWA'nın "vazgeçilemez ve yeri doldurulamaz" bir rol oynadığını kaydeden Daifallah, Ajansın, Filistinli mültecilere sağlanan insani yardımın "bel kemiği" olduğunu söyledi.

"UNRWA'yı savunmaya devam edeceğiz"

Kuveyt'in BM Daimi Temsilcisi Tarık Albanai de "UNRWA'nın faaliyetlerinin engellenmesi ya da askıya alınmasının çok ciddi insani, siyasi ve güvenlik riski doğuracağını belirtmek istiyoruz." diye konuştu.

UNRWA personeline teşekkürlerini ileten Albanai, aynı zamanda Ajansın çalışmalarını da takdirle izlediklerini dile getirdi.

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur da bugün 123 ülkenin bir araya gelerek çok güçlü bir mesaj verdiğini vurguladı.

"UNRWA bizim için vazgeçilemez bir ajanstır. Onu savunmaya devam edeceğiz ve Genel Kurul'dan aldığı yetkisini sürdürecek." diyen Mansur, Filistinli mülteciler adına üye ülkelere teşekkürlerini iletti.

Mansur, UNRWA'nın BM ve çok taraflı sistemin "en iyi başarı hikayesi" olduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kars-Iğdır kara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor
Muğla'da çıkan iki orman yangınına müdahale ediliyor
Malatya'da öğretmenin deprem anında engelli öğrencisini kucağında taşıması güvenlik kamerasında
Türkiye ile KKTC'den ortak deprem tatbikatı
Oyuncu Vural Çelik yaşamını yitirdi

Benzer haberler

BM Genel Sekreteri Guterres'ten UNIFIL personeline destek mesajı

BM Genel Sekreteri Guterres'ten UNIFIL personeline destek mesajı

BM üyesi 123 ülkeden UNRWA'ya destek

ABD Başkan Yardımcısı Harris'ten "Gazze'de savaşın sona ermesinin zamanı geldi" mesajı

İtalya'da tezgahına "Gazze'de soykırımı durdurun" pankartı asan arıcıya ceza kesilmesi tepki çekti

İtalya'da tezgahına "Gazze'de soykırımı durdurun" pankartı asan arıcıya ceza kesilmesi tepki çekti
BM: Batı Şeria'da İsrailli şiddeti arttı

BM: Batı Şeria'da İsrailli şiddeti arttı
DSÖ: Gazze'de neredeyse herkesin açlık çekmesi "insanlık dışı" bir durum

DSÖ: Gazze'de neredeyse herkesin açlık çekmesi "insanlık dışı" bir durum
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet