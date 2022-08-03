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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

BM, Ukrayna'da sivillerin durumunun kötüleştiğini duyurdu

BM Genel Sözcüsü Stephane Dujarric, Ukrayna'daki savaşta sivillerin durumunun giderek kötüleştiğini belirterek, çatışmanın taraflarını insani hukuk ilkelerine saygıya davet etti.

Mücahit Oktay   | 03.08.2022
BM, Ukrayna'da sivillerin durumunun kötüleştiğini duyurdu

Birleşmiş Milletler

BM Genel Merkezi'ndeki basın toplantısında konuşan BM Genel Sözcüsü Stephane Dujarric, "Ukrayna'daki durumla ilgili meslektaşlarımız bize, özellikle ülkenin güneyinde son birkaç gündür hava saldırılarında çarpıcı artış yaşandığını ve sivillerin muazzam zorluklarla karşı karşıya olduğunu söylüyor." dedi.

Çatışma bölgesinde küçük bir sivil yerleşim bölgesinin vurulduğu bilgisini paylaşan Dujarric, "İnsani yardım kuruluşlarından aldığımız bilgilere göre 3 sivil öldü, yaralanan 5 kişinin durumuysa kötüleşiyor. Her gün yaşanan bombardımanlarda ağır can kaybı yaşanıyor. Son 48 saat içinde, düzinelerce ev, birkaç sağlık binası ve diğer kritik alt yapı tesisleri hasar gördü ve yıkıldı." ifadelerini kullandı.

Sivillerin ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerine erişimin de son derece sınırlı olduğunu aktaran Dujarric, "Çatışmanın taraflarına, uluslararası insani hukuk ilkelerine uygun olarak Ukrayna'daki sivillere ve sivil altyapıya saygı gösterme çağrılarımızı yineliyoruz." diye konuştu.

Ukrayna'dan ilk tahıl gemisinin yola çıkmasıyla ilgili, yarın BM, Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında imzalanan anlaşmaya göre denetlenmesinin yapılacağını söyleyen Dujarric, soru üzerine, Ukrayna'nın 3 farklı limanında bekleyen yaklaşık 27 gemi bulunduğunu, bugünkü ilk gemiden sonra, geçişlerin devam etmesini beklediklerini dile getirdi.

Guterres'in Myanmar'la ilgili endişeleri paylaşıldı

BM Genel Sektreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Genel Sekreter Antonio Guterres'in, "Myanmar ordusunun ülkedeki tüm yasama, yürütme ve yargı yetkilerine el koymasından derin endişe duyduğunu" dile getirerek, şiddet ve baskıya derhal son verilmesi ve temel insan haklarına tam saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Dujarric, "Genel Sekreter ayrıca, halkın iradesine saygı gösterilmesi ve Myanmar'da keyfi olarak gözaltına alınan tüm kişilerin derhal serbest bırakılması çağrısını yineler." değerlendirmesini yaptı.

Stephane Dujarric, sözlerini, "Devlet yönetiminin, geçen yıl Şubat ayı başında ilan edilen olağanüstü halin, Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin toplanmasının ardından 6 ay daha uzatılmasına ilişkin 31 Temmuz'da tek taraflı olarak ilan ettiği karardan derin endişe duyuyoruz." diye tamamladı.

Myanmar ordusu, Kasım 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

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