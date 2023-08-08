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Dünya

BM, Ukrayna'da sivil hedeflere yapılan saldırılardan "rahatsız"

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın dün, Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki bazı konutları ve askeri olmayan diğer hedefleri vurarak çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine sebep olduğunu bildirdi.

Mücahit Oktay  | 08.08.2023 - Güncelleme : 08.08.2023
BM, Ukrayna'da sivil hedeflere yapılan saldırılardan "rahatsız"

New York

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Haq, BM İnsani Yardım Koordinatörü Denise Brown'ın, Donetsk'te, çok sayıda sivilin öldüğü ve yaralandığı belirtilen Rus saldırılarından derinden rahatsız olduğunu söyledi.

Sözcü Yardımcısı, "Aynı yerin dakikalar içinde iki kez vurulması, hayatta kalanlara yardım etmek için gelen Ukrayna Devlet Acil Servisi'nden kurtarma görevlileri de dahil olmak üzere, birçok kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden oldu." dedi.

Son olayın, daha önceki birkaç günde "uluslararası insani hukuku ihlal ettiği için" soruşturulması gereken diğer saldırıların listesine eklendiğini belirten Haq, söz konusu bölgede insani yardım kuruluşlarının yardım faaliyetlerine devam ettiğini kaydetti.

Öte yandan Farhan Haq, Silahsızlanma İşleri Yüksek Temsilci Yardımcısı Adedeji Ebo'nun, bugün BM Güvenlik Konseyi'nde Suriye'nin kimyasal silah programının iptal edilmesi konusunda bir bilgilendirme toplantısına katıldığını anlattı.

Haq, Ebo'nun, Suriye'deki çatışmalarda, "herhangi bir kimyasal silah kullanımının kabul edilemez olduğunu ve bu kullanıldığında hesap sorulmamasının uluslararası barış ve güvenlik için tehdit oluşturduğu" yönündeki sözlerini paylaştı.

BM'nin Etiyopya Mukim Koordinatörlüğüne Azerbaycan'dan atama

Sözcü Yardımcısı Haq, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Azerbaycanlı Ramiz Alakbarov'u Etiyopya'ya BM Mukim Koordinatörü olarak atadığı bilgisini aktardı.

Bugüne kadar BM Kalkınma Koordinasyon Ofisi'nde çeşitli pozisyonlarda çalışan Alakbarov'un aynı zamanda Etiyopya BM İnsani Yardım Koordinatörlüğü görevini de üstleneceğini ifade eden Haq, daha önce ise Afganistan'da BM Yardım Misyonu'nda Afganistan Özel Temsilci Yardımcısı olarak görev yaptığını vurguladı.

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