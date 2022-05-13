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Dünya

BM, Taliban'ın kadınlara baskısına ilişkin 'olağanüstü' toplandı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Afganistan'daki Taliban geçici hükümetince kadınlara getirilen "örtünme" zorunluluğunu istişare etmek üzere, dün kapalı olağanüstü toplantı düzenledi.

Mehmet Alaca   | 13.05.2022
BM, Taliban'ın kadınlara baskısına ilişkin 'olağanüstü' toplandı

Ankara

İngiltere'nin BM Büyükelçisi Barbara Woodward, toplantıdan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, büyükelçilerin Afganistan'daki BM siyasi misyonunun faaliyetlerini tartıştığını özellikle de kadınların ve kızların durumuna odaklandıklarını aktardı.

Norveç'in BM Büyükelçi Yardımcısı Trine Heimerback ise toplantıdan önce gazetecilere verdiği demeçte, Taliban'ın politikalarının ülkenin "felaket durumdaki ekonomik ve insani durumuna" eğilmek yerine kadınları baskı altına almaya odaklandığı, bunun "şiddete ve radikalleşmeye" yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Norveç tarafından hazırlanan bildiride, kadınların haklarını kısıtlayan politikaların gözden geçirilmesi çağrısında bulunulacak.

BMGK Kadın, Barış ve Güvenlik Konusunda Gayri Resmi Uzman Grubu eş başkanlığını yürüten İrlanda ve Meksika da dün Konsey üyelerine Taliban'ın son kararını "dehşet verici" olarak nitelendiren mektup gönderdi.

Afganistan'da kadınlara burka zorunluluğu

Taliban geçici hükümetinin İyiliğe Davet ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığından 7 Mayıs'ta yapılan yazılı açıklamada, yeni kurallar çerçevesinde yetişkin kadınların "örtünmesinin" zorunlu kılındığı ilan edildi.

Buna göre, kadınlar, ya Afgan geleneklerinden biri olan burka ya da vücutlarını tamamen örten siyah çarşaf giyecek.

Siyah çarşaf giyen kadınlar, kendilerine namahrem olan biriyle karşılaştığında yüzlerini örtecek ve sadece gözleri açık kalabilecek.

Kurallara riayet etmeyenlerin aile reisleri önce uyarılacak, uyarıya aldırış edilmemesi halinde aile reisine 3 gün hapis cezası verilecek.

3 günlük hapis cezasına rağmen ailedeki yetişkin kadının "örtünmemesi" durumunda aile reisi mahkemeye çıkartılacak.

Taliban yönetiminin duyurduğu yeni kurallar uyarınca, devlet dairelerinde çalışan "örtünmeyen" kadınlar işten çıkartılacak. "Örtünmeyen" kadınlarla birinci derece yakınlığı olan memurlar ise açığa alınacak.

Taliban yönetimi, daha önce orta öğrenim çağındaki kız öğrencilerin eğitimlerinin askıya alınması, üniversitelerde ders günlerinin cinsiyete göre ayrılması ve kızların bir yakınları olmadan uzun yolculuklara çıkmaması gibi uygulamalar getirmişti.

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