Dolar
13.54
Euro
15.48
Altın
1,833.01
ETH/USDT
3,139.50
BTC/USDT
43,825.00
BIST 100
2,042.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM: Suriye ve Irak'ta 6 bin ila 10 bin DEAŞ'lı var

Birleşmiş Milletler (BM) Terörle Mücadele Birimi Direktörü Vladimir Voronkov, Suriye ve Irak'ta 6 bin ila 10 bin terör örgütü DEAŞ mensubunun bulunduğunu söyledi.

Betül Yürük   | 10.02.2022
BM: Suriye ve Irak'ta 6 bin ila 10 bin DEAŞ'lı var

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

Birleşmiş Milletler (BM) Terörle Mücadele Birimi Direktörü Vladimir Voronkov, BM Güvenlik Konseyine verdiği brifingde, DEAŞ'ın uluslararası barış ve güvenliği tehdit etmeyi sürdürdüğünü belirtti.

DEAŞ'ın liderliği ve geçmişteki kayıplarına rağmen yeniden gruplaşabildiğine ve çatışma bölgelerinde faaliyetlerini yoğunlaştırdığına dikkati çeken Voronkov, Suriye ve Irak'ta 6 bin ila 10 bin DEAŞ'lının bulunduğunu ifade etti.

DEAŞ'ın 25 ila 50 milyon dolar gelir kaynağı bulunuyor

DEAŞ bağlantılı diğer grupların ise rahatsız edici bir hızda genişlemeye devam ettiğini vurgulayan Voronkov, bu grupların özellikle Orta, Doğu ve Batı Afrika'da etkinliğini artırmasının kıtanın da ötesinde büyük sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in DEAŞ raporuna göre ise terör örgütün 25 ile 50 milyon dolar gelir kaynağının bulunduğu tahmin ediliyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un Kovid-19 testi pozitif çıktı
Grip veya Kovid-19 aşısından sonra 90 dakikalık egzersiz, bağışıklığı artırabilir
Çekya'da marttan itibaren Kovid-19 önlemlerinin büyük çoğunluğu kaldırılacak
Danimarka Kraliçesi Margrethe, Kovid-19'a yakalandı
Polonya'da Kovid-19 önlemleri gevşetiliyor

Benzer haberler

BM: Suriye ve Irak'ta 6 bin ila 10 bin DEAŞ'lı var

BM: Suriye ve Irak'ta 6 bin ila 10 bin DEAŞ'lı var

Yardım kuruluşlarının kış kampanyaları İdlib halkının içini ısıtıyor

İsrail ordusu Suriye rejimine ait noktaları vurduğunu duyurdu

Irak'ta seçimin galibi Sadr "ulusal çoğunluk hükümeti" talebini yineledi

Irak'ta seçimin galibi Sadr "ulusal çoğunluk hükümeti" talebini yineledi
Irak'ta cumhurbaşkanlığı adaylık süreci yeniden başlatıldı

Irak'ta cumhurbaşkanlığı adaylık süreci yeniden başlatıldı
Irak'ta yeni cumhurbaşkanı seçimi için belirlenen süre dolarken 'anayasal boşluk ihtimali' tartışılıyor

Irak'ta yeni cumhurbaşkanı seçimi için belirlenen süre dolarken 'anayasal boşluk ihtimali' tartışılıyor