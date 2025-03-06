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Dünya

BM, Sudan'da "paralel hükümet kurma" girişimleri konusunda endişeli

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), Sudan'da "paralel hükümet kurma" girişimleri konusunda endişeli olduğu belirtildi.

Ayşe İrem Tiryaki  | 06.03.2025 - Güncelleme : 06.03.2025
BM, Sudan'da "paralel hükümet kurma" girişimleri konusunda endişeli

Ankara

BMGK'den, Sudan'daki gelişmelere yönelik açıklama yapıldı.

Paralel hükümet kurma girişimleri konusunda endişeli olunduğu vurgulanan açıklamada, bunun, ülkede süren çatışmaları daha da artırma riski taşıdığı kaydedildi.

Ülkede "kalıcı ateşkes" çağrısı yapılan açıklamada, "BMGK üyeleri, Sudan'ın egemenliğine, birliğine ve toprak bütünlüğüne güçlü bağlılıklarını bir kez daha teyit eder." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca taraflara uluslararası hukuka uyma çağrısı yapılarak, tüm üye ülkelerin "çatışma ve istikrarsızlığı körüklemeyi amaçlayan dış müdahalelerden" kaçınmaları gerektiğine işaret edildi.

Kenya'da paralel hükümet anlaşması

Kenya'nın başkenti Nairobi'de, 22 Şubat'ta Sudan'daki HDK ile bazı siyasi gruplar ve silahlı hareketler arasında "paralel hükümet" kurulmasını öngören bir anlaşma imzalandı.

Sudan hükümeti, Kenya'yı, HDK için hükümet kurma komplosuna ev sahipliği yapmak"la suçladı ve Nairobi Büyükelçisi Kemal Cebbara'yı geri çağırarak Kenya'ya resmi protesto çekti.

Nairobi yönetimi, toplantılara ev sahipliği yapmalarının Sudan'daki savaşı durdurmaya yönelik bir çaba olduğunu ve Birleşmiş Milletler ile Afrika Birliği'yle koordineli şekilde hareket ettiklerini bildirdi.

Sudan'daki son durum

Sudan ordusu, başkent Hartum'un batısında yer alan Umdurman bölgesinde kontrolünü pekiştirdikten sonra 26 Eylül 2024'te başlattığı kara operasyonuyla savunma pozisyonundan saldırı pozisyonuna geçmişti.

Sudan ordusu, Hartum, Cezira, Beyaz Nil ve Kuzey Kurdufan eyaletlerinde ilerlemeler kaydetmişti.

Sahadaki kaynaklar, ordunun başkentin kuzeyindeki Bahri bölgesinin yüzde 90'ını, batıdaki Umdurman bölgesinin büyük bölümünü ve ortadaki Hartum bölgesinin yüzde 60'ını kontrol ettiğini belirtiyor.

Hartum, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve uluslararası havalimanına ev sahipliği yapıyor. HDK ise şehrin doğu ve güney mahallelerinde varlığını sürdürüyor.

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