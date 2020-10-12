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Dünya

BM: Son 20 yılda doğal afetlerde hızlı artış görüldü

BM'nin yayımladığı rapora göre, 2000-2019'da 7 bin 348 büyük afet yaşandı. En fazla doğal afet Asya'da meydana gelirken, 3 binin üzerinde afetin yaşandığı Asya'yı 1756 afetle Amerika, 1192 afetle Afrika izledi.

Betül Yürük   | 12.10.2020
BM: Son 20 yılda doğal afetlerde hızlı artış görüldü

New York

Birleşmiş Milletler (BM), olağanüstü hava olayları ve doğal afetlerde son 20 yılda hızlı bir artış gözlendiğini ve 4,2 milyar kişiyi etkileyen bu afetlerin küresel ekonomide yaklaşık 3 trilyon dolar kayba neden olduğunu bildirdi.

BM'nin "Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü" dolayısıyla yayımladığı raporuna göre, 2000 ve 2019 yılları arasında 7 bin 348 büyük afet yaşandı.

Son 20 yılda olağanüstü hava olayları ve doğal afetlerde hızlı bir artış kaydedilirken, 4,2 milyar kişiyi etkileyen bu afetler 1,23 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Doğal afetlerin küresel ekonomiye maliyeti ise 2,97 trilyon doları buldu.

Rapora göre, son 20 yılda yaşanan büyük çaplı seller 2 kat artarken, fırtına, kuraklık, orman yangınları ve olağanüstü hava olaylarında da artış gözlemlendi.

Deprem ve tsunamilerde artış

En fazla can kaybına neden olan deprem ve tsunamilerin sayısında da artış yaşandı.

En fazla doğal afet Asya'da meydana gelirken, 3 binin üzerinde afetin yaşandığı Asya'yı 1756 afetle Amerika ve 1192 afetle Afrika izledi.

Afetten en fazla etkilenen ülkeler arasında ise sırasıyla Çin, ABD, Hindistan, Filipinler ve Endonezya yer aldı.

Hint Okyanusu'nda 2004'te yaşanan tsunami nedeniyle 226 bin 400 kişi hayatını kaybederken, 2010'da Haiti'de yaşanan 7 büyüklüğündeki deprem ise 222 bin can aldı.

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