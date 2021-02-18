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Dünya

BM: Somali'de 2020'de yaklaşık 1,3 milyon kişi yerinden oldu

Birleşmiş Milletler (BM), 2020'de Somali'de yaklaşık 1,3 milyon kişinin yerinden olduğunu bildirdi.

Tufan Aktaş,Abdirahman Mugare   | 18.02.2021
BM: Somali'de 2020'de yaklaşık 1,3 milyon kişi yerinden oldu Somali’de, başkent Mogadişu’ya bağlı Dayniile bölgesi, teneke, muşamba ve bez parçalarından yapılmış barınaklardan oluşan birçok kampa ev sahipliği yapıyor. Fotoğraf: Lokman İlhan/AA

Mogadişu

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisince (OCHA) yapılan yazılı açıklamada, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 2,9 milyona ulaştığı, bu kişilerden 1,6 milyonun acil insani yardıma ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Somali'de başta sel ve kuraklık olmak üzere iklim kaynaklı afetlerin arttığına dikkat çekilen açıklamada, 2020'de sellerin 2 milyon kişiyi etkilediği, Kasım 2020'deki Gati Kasırgası'nda sadece Puntland eyaletinde 120 binden fazla kişinin yerinden olduğu kaydedildi.

Açıklamada, 2020'de yerinden olanların sayısının yaklaşık 1,3 milyon olduğu ve 2021'de ülkede toplam 3,1 milyon kişiye insani yardım ulaştırılmasının hedeflendiği aktarıldı.

Somali hükümeti ve BM, 15 Şubat'ta, 2021'deki insani yardım faaliyetleri için 1 milyar dolar gerektiğini açıklamıştı.

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