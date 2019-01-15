BM Rukban kampındaki insani durumdan endişeli

CENEVRE

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'ndan (WFP), 40 binden fazla kişinin yaşadığı Suriye'nin güneybatısındaki Rukban kampındaki insani koşullardan ciddi endişe duyulduğunu bildirdi.

WFP Sözcüsü Herve Verhoosel, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Rukban kampındaki insani duruma değindi.

Verhoosel, geçen kasım ayında Rukban'a BM'nin gönderdiği yardım konvoyundan sonra bölgeye insani yardım ulaştırılamadığına dikkati çekerek "kritik insani yardım" ulaştıracak BM konvoyuna derhal izin verilmesi çağrısında bulundu.

"WFP ve BM, tüm taraflara uluslararası insan hakları hukuku yükümlülükleri doğrultusunda ihtiyacı olan insanlara güvenli, sürekli ve engelsiz insani erişim çağrısında bulunuyor." diyen Verhoosel, Rukban kampındaki insani koşullardan ciddi endişe duyduklarını belirtti.

Sözcü, bölgede yerinden edilen insanlar için "güvenli, onurlu, gönüllü ve kalıcı" bir çözüm istediklerinin altını çizdi.

Verhoosel, Rukban kampının çoğunluğunu zorlu şartlar altında yaşam mücadelesi veren kadın ve çocukların oluşturduğunu ve bu kişilerin temel insani hizmetlerden mahrum olduğunu vurguladı.

Beşşar Esed rejimi, Ocak-Kasım 2018'de Rukban'a sevkiyat yapacak BM insani yardım konvoylarına izin vermemişti. bu yüzden kasım ayından bu yana Rukban kampına insani yardım konvoyu gönderilemiyor.



Muhabir: Bayram Altuğ