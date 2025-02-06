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Dünya

BM, Nijerya'da açlıkla mücadele için 2,5 milyar dolar ayırdı

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da açlık ve yetersiz beslenmeyle mücadele kapsamında 2,5 milyar dolar bütçe ayırdı.

Adam Abu-bashal  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
BM, Nijerya'da açlıkla mücadele için 2,5 milyar dolar ayırdı

Abuja

WFP Nijerya Temsilcisi Seriene Loum, başkent Abuja'da düzenlenen bir programda yaptığı açıklamada, WFP'nin stratejik hedefinin, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na uygun olarak dünyada açlığın sona erdirilmesi olduğunu belirtti.

Loum, WFP'nin Nijerya'da açlık ve yetersiz beslenmeyle mücadele kapsamındaki proje için 2,5 milyar dolar bütçe ayırdığını kaydederek, "Bütçe, ulusal hedeflerle uyumlu şekilde kurumsal kapasitelerin güçlendirilmesi ve uygun ortamın geliştirilmesine yönelik özel faaliyetler içeriyor." dedi.

Projenin 5 ana dayanağı bulunduğuna işaret eden Loum, açlık ve yetersiz beslenmenin ortadan kaldırılmasına yönelik müdahalelerin acil durumlara yanıt verme ve ihtiyaç sahibi kişilere anlık gıda yardımı sağlama gibi hayati öneme sahip faaliyetleri kapsadığını söyledi.

Loum, Nijerya'nın Afrika'nın en büyük sosyal güvenlik ağı programlarından birini işlettiğine dikkati çekerek, ülkede 100 milyonlarca insanı yoksulluktan kurtarmayı hedefleyen iddialı programların uygulandığını kaydetti.

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