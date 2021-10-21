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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Rusya’da Lokomotiv Moskova maçının ardından Lokomotiv Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor.
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Dünya

BM: Myanmar'da demokrasiye dönüş kapısı kapanıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar Özel Temsilcisi Christine Schraner Burgener, yönetime darbeyle el koyan ordunun uzlaşı ve diyalogdan yana olmadığını belirti.

Betül Yürük   | 21.10.2021
BM: Myanmar'da demokrasiye dönüş kapısı kapanıyor

New York

Burgener, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Myanmar'ın iç savaşa doğru sürüklendiğini söyledi.

BM'nin ve ülkelerin Myanmar'da cuntayı kabul etmemesi gerektiğinin önemine değinen Burgener, yönetime darbeyle el koyan ordunun uzlaşı ve diyalogdan yana olmadığını vurguladı.

Burgener, Myanmar'da demokrasiye dönüş ve demokratik reform kapısı kapanmak üzere ifadesini kullandı.

Ülkedeki insani durumun ise son derece kötü olduğuna dikkati çeken Burgener, BM'nin insani yardım sağladığı kişilerin sayısının 1 milyondan yaklaşık 3 milyona çıktığını aktardı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

BM'ye göre, Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 1000'in üzerinde kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

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