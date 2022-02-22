Dolar
13.78
Euro
15.66
Altın
1,894.47
ETH/USDT
2,600.00
BTC/USDT
37,724.00
BIST 100
2,022.98
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
logo
Dünya

BM: Myanmar ordusuna silahları Çin, Rusya ve Sırbistan yolladı

Birleşmiş Milletler, Myanmar'da askeri darbenin ardından ordunun mühimmat desteğini Çin, Rusya ve Sırbistan'dan aldığını bildirdi.

Ömer Faruk Yıldız   | 22.02.2022
BM: Myanmar ordusuna silahları Çin, Rusya ve Sırbistan yolladı

Cenevre

BM İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Tom Andrews, "Vahşete Destek: BM Üyesi Ülkelerin Myanmar Ordusu'na Silah Tedariki" başlıklı raporunda Myanmar ordusuna yönelik silah desteğine dair detayları paylaştı.

Raporuna ilişkin açıklama yapan Andrews, "Geçen yılki darbeden bu yana Myanmar ordusunun dokunulmazlık için uyguladığı vahşete rağmen BM Güvenlik Konseyi üyelerinden Rusya ve Çin, Myanmar ordusuna savaş uçağı ve zırhlı araç yollamaya devam etmekte, Rusya'dan daha fazla mühimmat sözü verilmektedir." dedi.

Andrews, Sırbistan'ın da darbeden sonra Myanmar ordusuna silah yollamaya başladığının altını çizerek "Sırbistan'ın Myanmar'a roket ve ağır silah ihracatında bulunduğunu" bildirdi.

Bu ülkeleri Myanmar ordusuna yönelik silah yardımını sonlandırmaya çağıran Andrews, "Dünya geciktikçe Myanmar'da daha fazla masum insan, özellikle çocuklar yaşamını yitirecektir." ifadesini kullandı.

Andrews, Myanmar halkının orduya karşı müdahale edilmesi için BM'ye yalvardığını vurgulayarak "Myanmar halkı, kendilerine karşı kullanılan silahların satışının durması için Güvenlik Konseyi'nden bir karar beklemektedir. Çok sayıda sivil, üye ülkelerin tedarik ettiği silahların namluları altındadır. Bu durum bitmelidir." diye konuştu.

Raporda, Myanmar'ın Arakan eyaletindeki Müslüman etnik azınlık Rohingyalara yönelik katliamların yaşandığı 2018'den bu yana Myanmar ordusuna dışarıdan yollanan silahlara da değinildi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Cii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestoculara müdahalesi sonucu bugüne dek 1500'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede ordu ile silahlı gruplar arası çatışmalar sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Belçika'da Kovid-19 vakalarında düşüş sürüyor
Cilt sorunları Kovid-19'un dikkati çeken belirtileri arasına girdi
Sınırın sıfır noktasında yaşayanlar mobil aşı ekiplerine minnettar
Türkiye'de 85 bin 26 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 268 kişi hayatını kaybetti
Rize'de aynı ailede Kovid-19'dan hayatını kaybeden 9'uncu kişi defnedildi

Benzer haberler

Putin: Rusya küresel piyasalara gaz tedarikini sürdürme niyetinde

Putin: Rusya küresel piyasalara gaz tedarikini sürdürme niyetinde

BM: Myanmar ordusuna silahları Çin, Rusya ve Sırbistan yolladı

Çin'den Ukrayna sorununu barışçı yollarla çözme çağrısı

Ukrayna'da 'Gürcistan senaryosu'

Ukrayna'da 'Gürcistan senaryosu'
İngiltere, Rusya'ya acil ekonomik yaptırım paketi uygulayacak

İngiltere, Rusya'ya acil ekonomik yaptırım paketi uygulayacak
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Sırbistan maçını futbolseverler ücretsiz izleyebilecek

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Sırbistan maçını futbolseverler ücretsiz izleyebilecek