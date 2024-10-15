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Dünya

BM: Lübnan'daki kabusun sona ermesinin tek yolu ateşkes sağlanmasıdır

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Orta Doğu Direktörü Rema Jamous Imseis, İsrail'in havadan ve karadan saldırmayı sürdürdüğü Lübnan'daki kabusun sona ermesinin tek yolunun ateşkesin sağlanması olduğunu belirtti.

Muhammet İkbal Arslan  | 15.10.2024 - Güncelleme : 15.10.2024
BM: Lübnan'daki kabusun sona ermesinin tek yolu ateşkes sağlanmasıdır

Cenevre

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Orta Doğu Direktörü Rema Jamous Imseis, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in saldırdığı Lübnan'daki duruma ilişkin açıklama yapan Imseis, ihtiyaçların çok fazla olduğunu ve her geçen gün arttığını bildirdi.

Imseis, "Uluslararası toplumun artık Lübnan halkının etrafında kenetlenmesine ve onların yanında olmasına ihtiyacımız var. Bu kabusun sona ermesinin tek yolu ateşkesin sağlanmasıdır. Tüm dünya bunun birkaç gün değil birkaç saat içinde gerçekleşmesini umuyor." ifadelerini kullandı.

Lübnan halkının saldırılara karşı mücadele edecek gücünün olmadığını vurgulayan Imseis, bölgede çatışmanın daha da tırmanmasına tahammülünün olmadığını ifade etti.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 309 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 309 kişi öldü, 10 bin 782 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan’da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 430 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.

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