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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muş Malazgirt Milli Parkı'nda düzenlenen ‘’Malazgirt Zaferi'nin 951'inci Yıl Dönümü Programı’'nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muş Malazgirt Milli Parkı'nda düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 951'inci Yıl Dönümü Programı'nda konuşuyor.
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Dünya

BM: Libya'daki gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz

Birleşmiş Milletler (BM), Libya'daki gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini belirterek, ülkedeki ilgili taraflara halkın çıkarlarına odaklanmaları çağrısında bulundu.

Tarek Fathi Mohamed, Mahmut Geldi   | 26.08.2022
BM: Libya'daki gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz

New York

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki basın toplantısında, Libya'da Temsilciler Meclisi tarafından başbakan olarak atanan Fethi Başağa'nın Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'den yönetimi teslim alma talebine değindi.

Libya'da takviye güç toplama ve siyasi rekabet için güç kullanma tehditleri dahil yaşanan gelişmeleri son derece endişeyle takip ettiklerini dile getiren Dujarric, "Orada tansiyonun bu yönde yükselmemesi çok önemli. İlgili tarafların da Libya halkının çıkarlarını göz önünde bulundurmaları gerekir." dedi.

Libya'da kimsenin geriye dönüşü istemediğine işaret eden Dujarric, BM Libya Özel Temsilciliğinin de ülkedeki tüm taraflarla bu bağlamda temas halinde olduğuna vurgu yaptı.

Libya'da seçim çıkmazı

Libya'da bir süredir Abdulhamid Dibeybe ve Fethi Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet bulunuyor. Bu durum ülkenin yeniden şiddet sarmalına sürüklenmesi endişelerini artırıyor.

Fethi Başağa, 24 Ağustos'ta Dibeybe'ye hitaben yayımladığı açıklamasında, "Demokrasinin prensiplerine saygı ve sizlere güvenoyu vermiş yasama makamlarının kararlarına uyma bağlamında süresi bitmiş yetkinizi gönüllü olarak teslim etmeniz gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Dibeybe'ye Libyalıların kanını koruyan güvenilir bir vatandaş olarak barışçılığını ortaya koymaya davet eden Başağa, bu adımlarla ülkenin savaş yerine refaha yöneleceğine savunmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe de Başağa'ya yanıt olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetmişti:

"Eski İçişleri Bakanı'na (Başağa), savaş çıkarma ve sivilleri hedef alma yönündeki tekrarlanan tehditkar mesajlarına sınırlama getir. Şayet Libyalıların hayatını önemsiyorsan çabalarınla seçimlerin gerçekleşmesine odaklan. Ayrıca geçmişte kalan askeri darbe hayallerini de bırak."

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