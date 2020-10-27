Euro
9.61
Dolar
8.12
BIST 100
1,144.45
Altın
1,905.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Başkentte kaçak muayenehanelere operasyon düzenlendi
logo
Dünya

BM Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun ilk sanal toplantısını düzenledi

Birleşmiş Milletler (BM), Libya krizine çözüm bulmak ve en kısa zamanda seçimlerin yapılması amacıyla Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun ilk sanal toplantısını gerçekleştirdiğini duyurdu.

Hamdi Yıldız   | 27.10.2020
BM Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun ilk sanal toplantısını düzenledi

Trablus

Birleşmiş Milletler'den (BM) yapılan yazılı açıklamada, sanal toplantıya ülke genelinden 75 kişinin katıldığı belirtildi. 

Açıklamada, forumun genel hedefinin, mümkün olan en kısa sürede ulusal seçimlerin icrasına ilişkin görüşlerde uzlaşıya varmak olduğu ifade edildi.

BM Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams'ın yönettiği sanal toplantıda katılımcılar, forum sürecine ilişkin düşüncelerini ve tekliflerini dile getirdi.

Williams, konuşmasında "Libya halkını ilgilendiren diyalog sonucudur, kimin katıldığı değildir. Bundan dolayı yüksek ulusal çıkarların tüm itibarların üzerinde olması önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Ön hazırlık görüşmesi olan sanal toplantıların ardından 9 Kasım'dan itibaren Tunus'ta Libya Siyasi Diyalog Forumu düzenlenecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da salgına yönelik son tedbirler protestolara neden oldu
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor
Fransa'da son 24 saatte 26 bin 771 Kovid-19 vakası kaydedildi
DSÖ: Avrupa'nın Kovid-19 salgınının 'yeni merkez üssü' olduğundan şüphe yok
İngiltere'de son 24 saatte 20 bin 890 Kovid-19 vakası görüldü

Benzer haberler

Öfke Volkanı Operasyonu yetkililerinden Cenevre anlaşmasına eleştiri

Öfke Volkanı Operasyonu yetkililerinden Cenevre anlaşmasına eleştiri

BM Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun ilk sanal toplantısını düzenledi

BM: İsrail, Filistin'de insan hakları alanında çalışan BM personelinin vizelerini yenilemiyor

ABD'den Libya'daki ateşkes anlaşmasına destek

ABD'den Libya'daki ateşkes anlaşmasına destek
Libya Ulusal Petrol Kurumu ülkedeki tüm petrol sahaları ve limanların aktif hale geldiğini duyurdu

Libya Ulusal Petrol Kurumu ülkedeki tüm petrol sahaları ve limanların aktif hale geldiğini duyurdu
Libyalı yetkililer, Cenevre'de varılan ateşkesin, Türkiye ile imzalanan askeri anlaşmaları etkilemeyeceğini duyurdu

Libyalı yetkililer, Cenevre'de varılan ateşkesin, Türkiye ile imzalanan askeri anlaşmaları etkilemeyeceğini duyurdu