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Dünya

BM Libya Özel Temsilcisi Williams ay sonunda görevinden ayrılacak

Birleşmiş Milletler (BM), Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams'ın temmuz sonunda görevinden ayrılacağını duyurdu.

Ekrem Biçeroğlu   | 30.07.2022
BM Libya Özel Temsilcisi Williams ay sonunda görevinden ayrılacak

Trablus

BM Genel Sekreteri Sözcü Yardımcısı Ferhan Hak, BM'nin New York'taki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, mümkün olan en kısa sürede Willams'ın görevine yeni birini getirmek için çalıştıklarını ancak şu anda belli bir isim olmadığını söyledi.

Temmuz sonunda Willams'ın görevinden ayrılacağını söyleyen Hak, Libya'daki BM misyonunun devam ettiğini Williams'ın yerine gelecek kişi açıklanana kadar BM Özel Temsilciliğinin çalışmalarını geçici olarak Risdon Zninga'nın üstleneceğini kaydetti.

BM Libya Özel Temsilcisi'nin "harika bir iş çıkardığına" vurgu yapan Hak, BM'de görev süresinin daha da uzatılabileceğini umduklarını ancak Williams'ın başka görevlerinin de bulunduğunu ifade etti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 6 Aralık 2021'de Williams'ı Libya Özel Temsilcisi olarak atamıştı.


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