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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM: İsrail'in saldırıları nedeniyle 30 bin kişi Cenin Mülteci Kampı'nı terk etti

UNRWA İletişim Direktörü Touma, İsrail ordusunun saldırılarını yoğunlaştırdığı işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'ndaki 30 bin kişinin bölgeyi terk ettiğini bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 04.02.2025 - Güncelleme : 04.02.2025
BM: İsrail'in saldırıları nedeniyle 30 bin kişi Cenin Mülteci Kampı'nı terk etti Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Cenevre

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) İletişim Direktörü Juliette Touma, İsrail ordusunun saldırılarını yoğunlaştırdığı işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'ndaki 30 bin kişinin bölgeyi terk ettiğini bildirdi.

Touma, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da saldırılarını yoğunlaştırdığını söyledi.

Saldırılar nedeniyle Cenin Mülteci Kampı'nın bir bölümünün tamamen yok edildiğine dikkati çeken Touma, 30 bin kişinin bu sabah itibarıyla Cenin Mülteci Kampı'nı terk ettiğini aktardı.

Touma, UNRWA'nın, İsrail parlamentosunun Ekim 2024'te İsrail toprakları ve işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyetlerini yasaklayan ve İsrail yetkililerinin kurumla herhangi bir temas kurmasını engelleyen iki yasayı kabul etmesinin ardından benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya kaldığına işaret ederek, bu iki yasanın geçen hafta yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

Gazze Şeridi'ndeki insani ihtiyaçların çok yüksek seviyede olduğunun altını çizen Touma, UNRWA çalışanlarının 19 Ocak'ta başlayan ateşkes sonrası bölgeye giriş yapan binlerce yardım tırındaki malzemeyi dağıtmak için uğraş verdiğine dikkati çekti.

Touma, UNRWA'nın sahadaki 5 binin üzerinde çalışanıyla yardımları ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırdığını vurgulayarak, "Ateşkes başladığından bu yana Gazze'ye giren tüm yardımların yüzde 60'ını UNRWA getirdi." ifadesini kullandı.

Devam eden ateşkes anlaşması uyarınca haftalık hedefe ulaşıldığı ve Gazze Şeridi'ne 4 bin 200 tırın girdiği bilgisini paylaşan Touma, 30 Ocak itibarıyla herhangi bir yardım tırı girişinin olmadığına işaret etti.

Touma, yeni yardım tırlarının girişi için çalışmaların devam ettiğinin altını çizerek, bunun için kesin tarih veremeyeceğini de söyledi.

ABD ve diğer bazı ülkelerin UNRWA'ya yönelik fonları durdurması nedeniyle Ajans'ın finansal olarak kötü günler yaşadığını belirten Touma, geçen ay UNRWA çalışanların maaşlarının ödendiğini ifade etti.

Bununla birlikte Touma, mali durumla ilgili tablonun öngörülemez olduğunu ve son birkaç ayda kötü olan finansal durumun daha kötüye gitmesinin beklendiğini dile getirdi.

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