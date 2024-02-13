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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM: İsrail'in Refah'a yönelik topyekun saldırısının korkunç sonuçları olur

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in, insani yardım sisteminin de bulunduğu Gazze'nin Refah kentine saldırısının korkunç sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

Şerife Çetin  | 13.02.2024 - Güncelleme : 13.02.2024
BM: İsrail'in Refah'a yönelik topyekun saldırısının korkunç sonuçları olur Fotoğraf: Belal Khaled/AA

New York

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Refah'a yönelik topyekun bir saldırı gerçekleşmeden esirlerin serbest bırakılması ve çatışmanın durması için müzakerelerin başarı olmasını içten diliyorum. İnsani yardım sisteminin de bulunduğu Refah'ta böyle bir saldırının korkunç sonuçları olur." uyarısını yaptı.

Guterres, BM Güvenlik Konseyi önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Gazze'nin Refah kentine yönelik kara harekatıyla ilgili Guterres, "Gazze'deki insani yardım ulaşımına ilişkin koşulların kötüleşmesinden derin endişe duyuyorum." açıklamasında bulundu.

Guterres, Gazze'de kamu düzeninin çöktüğünü belirterek, İsrail'in koyduğu engellerin insani yardım dağıtımını kısıtladığını dile getirdi.

İnsani yardım çalışanlarının İsrailli yetkililerle yürüttüğü "önden bilgilendirme" sisteminin ise etkili bir şekilde çalışmadığını belirten Guterres, "Refah'a yönelik topyekun bir saldırı gerçekleşmeden esirlerin serbest bırakılması ve çatışmanın durması için müzakerelerin başarı olmasını içten diliyorum. İnsani yardım sisteminin de bulunduğu Refah'ta böyle bir saldırının korkunç sonuçları olur." uyarısında bulundu.

Guterres, İsrail'in gazetecileri hedef almasıyla ilgili,"Bu çatışmada öldürülen gazeteci sayısından derin endişe duyuyorum." dedi.

Genel Sekreter, basın özgürlüğünün insanların dünyada neler olup bittiğini öğrenmesi için kilit önemine sahip olduğunun altını çizdi.

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