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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM: İsrail'in Refah'a saldırısı yardım programlarımızın tabutuna son çiviyi çakacak

Muhammet İkbal Arslan  | 26.02.2024 - Güncelleme : 26.02.2024
BM: İsrail'in Refah'a saldırısı yardım programlarımızın tabutuna son çiviyi çakacak

Cenevre

BM'den yapılan açıklamada, "İsrail'in Refah'a saldırısı sadece oradaki bir milyondan fazla Filistinli sivil için dehşet verici olmakla kalmayacak, yardım programlarımızın tabutuna son çiviyi çakacak." denildi.

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