BM: İsrail'in Refah'a saldırısı yardım programlarımızın tabutuna son çiviyi çakacak
Cenevre
BM'den yapılan açıklamada, "İsrail'in Refah'a saldırısı sadece oradaki bir milyondan fazla Filistinli sivil için dehşet verici olmakla kalmayacak, yardım programlarımızın tabutuna son çiviyi çakacak." denildi.
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