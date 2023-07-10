Dolar
26.08
Euro
28.68
Altın
1,925.67
ETH/USDT
1,879.00
BTC/USDT
30,358.00
BIST 100
6,270.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
logo
Dünya

BM: İsrail'in Cenin saldırısı 460 konuta zarar verdi

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail güçlerinin havadan ve karadan yaklaşık 48 saat süren saldırıları sonucu Cenin Mülteci Kampı'ndaki 460 konutun zarar gördüğünü ve 40 ailenin yerinden edildiğini duyurdu.

Şerife Çetin  | 10.07.2023 - Güncelleme : 10.07.2023
BM: İsrail'in Cenin saldırısı 460 konuta zarar verdi

Birleşmiş Milletler

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.

BM Filistin İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings ile bazı üye ülkelerin temsilcilerinin hafta sonu Cenin Mülteci Kampı'na ziyaret düzenlediğini belirten Dujarric, insani yardım ortaklarıyla hasar tespiti yapıldığını ifade etti.

Dujarric, "İsrail ordusunun operasyonları sonucu 46 konut zarar görürken 70 konut yok edildi ya da yaşanmaz hale geldi. 40 aile yerinden edildi. Kampta su yok." bilgisini paylaştı.

BM ekiplerinin acil durum yardımı sağladığını kaydeden Dujarric, aynı zamanda tıbbi yardım ile psikolojik destek verildiğini söyledi.

- "Genel Sekreter, sözlerinin arkasında"

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan'ın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in İsrail'in Cenin'e saldırılarına yönelik kınamasını geri çekmesini istemesine ilişkin ise Dujarric, "Genel Sekreter, sözlerinin arkasında. Yakın tarihe bakarsak bir üye ülkenin ilk kez Genel Sekreter'den sözlerini geri almasını istemediğini görürüz. Genel Sekreter, kendi fikrini dile getiriyor." açıklamasında bulundu.

- Cenin saldırısı

İsrail ordusunun geçen hafta Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği 48 saatlik kuşatma boyunca havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda 4'ü çocuk 12 Filistinliyi öldürmüştü.

Guterres, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki gelişmeler için "Sivilleri hedef alan tüm şiddet ve terör eylemlerini kınıyorum." ifadesini kullanmış, kalabalık bir mülteci kampına İsrail'in düzenlediği hava ve kara saldırılarının son yılların Batı Şeria'daki en kötü şiddet olaylarını teşkil ettiğini belirterek siviller üzerindeki etkinin çok büyük olduğunu söylemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay’da depremzede besicilere 1420 küçükbaş hayvan desteği
İçişleri Bakanı Yerlikaya, selden etkilenen Zonguldak'ta konuştu: Barajlarımızdaki doluluk makul seviyeye iniyor
Depremden ağır etkilenen illerdeki öğretmenlerin atama sonuçları açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel'i kabul etti
NATO zirvesi öncesi Türkiye ve ABD arasındaki üst düzey temas devam ediyor

Benzer haberler

BM, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin uzatılması için temasların sürdüğünü duyurdu

BM, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin uzatılması için temasların sürdüğünü duyurdu

BM: İsrail'in Cenin saldırısı 460 konuta zarar verdi

Filistin, ABD Başkanı Biden'ın "iki devletli çözüm" ifadesinden memnun

İsrail yılbaşından beri Filistinlilere ait 303 yapıyı yıktı, 44 bin dönüm araziye el koydu

İsrail yılbaşından beri Filistinlilere ait 303 yapıyı yıktı, 44 bin dönüm araziye el koydu
İsrail'de yüz binlerce kişi hükümetin yargı düzenlemesine karşı yine sokaklara indi

İsrail'de yüz binlerce kişi hükümetin yargı düzenlemesine karşı yine sokaklara indi
İsrail'in saldırdığı Cenin'i ziyaret eden AB Temsilcisi: "Yaşananlar uluslararası hukukun ihlaliydi"

İsrail'in saldırdığı Cenin'i ziyaret eden AB Temsilcisi: "Yaşananlar uluslararası hukukun ihlaliydi"
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet