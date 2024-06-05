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Dünya

BM: Irak'ta 18 milyon sayfa DEAŞ belgesi dijitalleştirildi

BM Direktör Vekili Llopis, başlatılan dijitalleşme girişimiyle 6 yılda toplam 18 milyon sayfa terör örgütü DEAŞ belgesinin dijital platforma taşındığını bildirdi.

Şerife Çetin  | 05.06.2024 - Güncelleme : 05.06.2024
BM: Irak'ta 18 milyon sayfa DEAŞ belgesi dijitalleştirildi Fotoğraf: Yunus Keleş/AA

New York

Irak'taki DEAŞ Suçlarının Cezalandırılması İçin Araştırma Ekibi (UNITAD) Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Özel Danışmanı ve Direktör Vekili Ana Peyro Llopis, başlatılan dijitalleşme girişimiyle 6 yılda toplam 18 milyon sayfa terör örgütü DEAŞ belgesinin dijital platforma taşındığını bildirdi.

Llopis, BM Güvenlik Konseyi'nde, UNITAD'ın çalışmaları hakkında üye ülkeleri bilgilendirdi.

UNITAD'ın görev süresinin 17 Eylül'de sona ereceğini anımsatan Llopis, bu çerçevede tüm tarafların delilleri sunmak için yoğun işbirliği yürüttüğünü söyledi.

Llopis, elde ettikleri deliller, materyal ve analizleri 17 Eylül'den önce Iraklı yetkililere teslim edeceklerini aktardı.

Iraklı yetkililerle yürütülen işbirliği sayesinde son 6 yılda 67 toplu mezarın kazıldığını ve 18 milyon sayfa terör örgütü DEAŞ belgesinin dijital platforma taşındığını kaydeden Llopis, ekibin aynı zamanda üçüncü ülkelerden taleplere de yardımcı olduğunu dile getirdi.

Llopis, şimdiye kadar 20 ülkenin destek istediğini, ekibin görev süresi sona ermeden talepleri karşılamaya çalışacağını vurguladı.

UNITAD'ın terör örgütü DEAŞ tarafından 2014-2017 döneminde savaş suçu, insanlığa karşı suç ve soykırım ihtimalinde bulunan faaliyetlerinin yasal olarak değerlendirilmesine katkı sağladığını ifade eden Llopis, hala sorumluların hesap vermediğine dikkati çekti.

Irak'ın 9 Ağustos 2017'de BM’ye DEAŞ üyelerinin yargılanması için yardım ve işbirliği çağrısının ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 31 Mayıs 2017'de DEAŞ Suçlarının Cezalandırılması için Araştırma Ekibi'ni (UNITAD) kurmuştu.

UNITAD'ın görev süresi, son kez olmak üzere, 17 Eylül 2024'e kadar uzatılmıştı.

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