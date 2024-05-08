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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM: İnsanlar nerede olursa olsun yardım sağlamaya devam edeceğiz

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Gazze'de durumun yeni bir kritik eşiğe ulaştığını belirterek, "İnsanlar nerede olursa olsun yardım sağlamaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Şerife Çetin  | 08.05.2024 - Güncelleme : 08.05.2024
BM: İnsanlar nerede olursa olsun yardım sağlamaya devam edeceğiz

New York

Griffiths, Gazze'deki gelişmelere ilişkin X sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

İsrail'in son tahliye emri ve kara saldırısının daha fazla ölüm ve yerinden edilmeye yol açacağına dikkati çeken Griffiths, birkaç gün içinde 10 binlerce kişinin zorla yerinden edildiğini kaydetti.

Griffiths, Refah sınır kapısının kapanmasının yardım ve personel nakliyatını zorlaştırdığını belirtti.

Ekibinin hala Refah'ta olduğunu bildiren Griffiths, aralarında 600 bini çocuk olmak üzere 1 milyondan fazla kişinin burada bulunduğuna işaret etti.

Griffiths, "İnsanlar nerede olursa olsun yardım sağlamaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

Bugün alınan kararların gelecek nesiller tarafından hatırlanacağını kaydeden Griffiths, "Onların kınamalarına hazır olalım." değerlendirmesinde bulundu.

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