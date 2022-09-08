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Dünya

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine Volker Türk atanacak

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'nin görev süresinin dolmasıyla yeni Yüksek Komiserin Avusturyalı diplomat Volker Türk olacağı belirtildi.

Ömer Faruk Yıldız   | 08.09.2022
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine Volker Türk atanacak

Cenevre

BM Genel Kurulu'nun internet sitesinde paylaşılan belgede, yeni Yüksek Komiserlik makamına kimin getirileceğine ilişkin dün BM Genel Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Türk'ün adını verdiği bildirildi.

Volker Türk'ün yeni Yüksek Komiser olmasına dair Genel Sekreterliğin oylama yapmadan fikir birliğine vardığı aktarıldı.

Türk'ün hangi tarihte yeni görevine atanacağı ise açıklanmadı.

Avusturya'nın Linz kentinde 1965'te doğan Volker Türk, 2009'dan 2015'e kadar BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinde çeşitli üst düzey görevlerde bulundu.

Guterres'in 2019'da Stratejik Koordinasyon alanında Genel Sekreter Yardımcılığına atanan Türk, 25 Ocak'tan bu yana Guterres'in politika alanında yardımcılığını üstleniyor.

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