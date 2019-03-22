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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu konuşuyor
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Dünya

BM İnsan Hakları Konseyi İsrail'i kınayan karar tasarısını kabul etti

BM İnsan Hakları Konseyi, işgal altındaki Filistin topraklarında BM'nin varlığını güçlendiren ve İsrail'i kınayan karar tasarısını kabul etti.

Bayram Altuğ   | 22.03.2019
BM İnsan Hakları Konseyi İsrail'i kınayan karar tasarısını kabul etti

Cenevre

BM İnsan Hakları Konseyi, işgal altındaki Filistin topraklarında BM'nin varlığını güçlendiren ve İsrail'i kınayan karar tasarısını kabul etti.

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