BM İnsan Hakları Konseyi Başkanı Lauber, AA'ya değerlendirmelerde bulundu
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Başkanı Jurg Lauber, 24 Şubat'ta başlayacak İnsan Hakları Konseyi'nin 58'inci Oturumu öncesinde, İHK üyesi ülkelere toplantıya katılma, endişelerini dile getirme ve önceliklerini paylaşma çağrısında bulundu.
Cenevre
İHK'nin 2025 Dönem Başkanı ve İsviçre'nin BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Lauber, İHK'nin 58'inci Oturumu ve toplantının gündemine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Lauber, İHK'nin her zaman dünyada yaşananların bir parçası olduğunu kaydederek, "İnsan hakları dünyadaki her şey için çok önemli. İnsan hakları, barış, güvenlik ve ekonomik kalkınma için önemli ve birçok konu bununla bağlantılı." dedi.
Üye ülkelerin nelerin tartışılacağına ve İHK'da nelerin ele alınacağına karar vereceğini bildiren Lauber, bu nedenle insan haklarının tüm yönlerinin ortaya konacağı ve etkinliklerin düzenleneceği 6 hafta geçirmeyi umut ettiklerini kaydetti.
Lauber, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İHK'nin etkinliği, üye ülkelerin önemli olduğunu düşündükleri konuları ele alma becerisinde yatıyor. Dolayısıyla bir ülke bu durumu veya insan haklarının bu yönünü önemli görürse, bunu tartışmaya getirir ve kamuoyuna duyurur. Böylece tüm dünya bu konuyu öğrenir. Bu gerçekten İHK'nin ilgi çekici ve güçlü yanlarından biri. Üye devletler İHK'ya hangi konuları getirmek istediklerine, bunun özel oturumlar veya diğer formatlarda ele alınacağına karar verir. (Filistin) İşgal altındaki topraklardaki durum birçok şekilde tartışıldı, yaklaşan oturumda da tartışılacak."
"Toplantıya katılın, endişelerinizi dile getirin, önceliklerinizi ve uzmanlığınızı paylaşın"
İHK'nin yaptırım uygulama yetkisinin olmadığını hatırlatan Lauber, ancak konseyin konuları tartışma, bunları kamuoyuna sunma olanağına sahip olmasının halihazırda büyük bir katkı olduğunun altını çizdi.
Lauber, bu katkının, konseyde tartışılan konuların herkes tarafından daha acil ele alınmasına imkan vereceğini, bunun da herhangi bir krizin sona erdirilmesine önemli bir katkı sağlayacağını bildirdi.
İHK üyesi ülkelerin rolüne de değinen Lauber, şunları kaydetti:
"Lütfen toplantıya katılın. Endişelerinizi dile getirin, önceliklerinizi ve uzmanlığınızı paylaşın. Dinlemeye ve birbirinize saygı duymaya ve ortak bir zemin bulmaya hazır olun. Konseyin gücü budur. Bir araya gelip insan hakları sorunlarını nasıl ele alacağımıza birlikte karar verebilirsek, o zaman konsey en iyi durumda olacaktır."
BM Cenevre Ofisi'nde 24 Şubat'ta başlayacak İHK'nin 58'inci Oturumu, 4 Nisan'da sona erecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.