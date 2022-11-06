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Dünya

BM İklim Zirvesi, Mısır'da başladı

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı (COP27), Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde başladı.

Halime Afra Aksoy   | 06.11.2022
BM İklim Zirvesi, Mısır'da başladı

Şarm Eş-şeyh

Zirvenin açılış oturumunda, COP26 Başkanı Alok Sharma, dönem başkanlığını Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'ye devretti.

Burada yaptığı konuşmada, çevre konusunda "hiçbir şey yapmamanın" durumu felç ettiğini ifade eden Sharma, zirvede iklim değişikliği konusunda somut adımlar atılması gerektiğini kaydetti.

Mısırlı Bakan Şukri ise dünyanın, iklim değişikliğiyle mücadele çabalarının kutuplaştırılması metodunu sürdürme lüksü olmadığını belirtti. Şukri, mevcut durumun acilen uluslararası eylem gerektirdiğini dile getirdi.

İklim değişikliğiyle mücadele alanında dünyadaki en kapsamlı zirve olan İklim Değişikliği Konferansı, 18 Kasım tarihine kadar devam edecek.

Yaklaşık 190 ülkeden 100'ün üzerinde devlet yetkilisi ve politika yapıcı ile 40 binden fazla katılımcının beklendiği konferansta, sera gazı emisyonlarını azaltım planları, iklim değişikliğine adaptasyon, gelişmekte olan ülkelere taahhüt edilen iklim tazminatı gibi konular, zirvenin en önemli gündem maddelerini oluşturuyor.

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