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Dünya

BM, İdlib hastane saldırıları soruşturmasına 30 Eylül'de başlayacak

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, "Komisyon, çalışmalarına 30 Eylül'de başlayacak." dedi.

Betül Yürük   | 13.09.2019
BM, İdlib hastane saldırıları soruşturmasına 30 Eylül'de başlayacak

New York

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İdlib gerginliği azaltma bölgesinde Esed rejimi ve Rusya'nın hastanelere yönelik saldırılarını soruşturacak komisyonun oluşturulduğunu ve çalışmalarına 30 Eylül'de başlayacağını açıkladı.

Dujarric, günlük basın brifinginde İdlib'de hastanelere yönelik saldırıları soruşturacak komisyonun kurulduğunu söyledi.

Sözcü Dujarric, soruşturmanın Nijeryalı Korgeneral Chikadibia Obiakor başkanlığında Singapur'dan Janet Lim ve Portekiz'den Maria Santos Pais ile yürütüleceğini ifade etti.

Komisyonun çalışmalarına Perulu Tümgeneral Fernando Ordonez ve eski Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkilisi Pierre Ryter'in de destek vereceğini belirten Dujarric, "Komisyon, çalışmalarına 30 Eylül'de başlayacak." dedi.

Dujarric, Suriye'deki tüm taraflara, soruşturmayı yürütecek komisyon ile iş birliği yapması çağrısında bulundu.

Suriye'de rejim ve destekçileri, Astana anlaşmalarını hiçe sayarak İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yoğun saldırılarına devam ediyor. Rejimin karadan ilerleyişini sürdürmesi, sivil katliam ve göç dalgasının boyutlarının büyüyeceği endişesine yol açıyor.

Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde rejim ve Rusya'nın saldırılarında 219'u kadın, 341'i çocuk, 1282 sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu yerlerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı 1 milyon 42 bine ulaştı.

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