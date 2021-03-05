Euro
8.98
Dolar
7.53
BIST 100
1,541.98
Altın
1,698.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM Güvenlik Konseyi, Myanmar'daki darbeye karşı ortak karar alamadı

Myanmar'daki askeri darbeye karşı çıkılması ve ülkede demokrasinin yeniden tesis edilmesi için uluslararası toplumun harekete geçmesi yönünde çağrılar artarken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), darbe karşısında da birlik olamadı.

Betül Yürük   | 05.03.2021
BM Güvenlik Konseyi, Myanmar'daki darbeye karşı ortak karar alamadı

New York

BM Güvenlik Konseyi, Myanmar'daki darbenin ardından artan şiddet olayları ve ülkedeki son gelişmeleri görüşmek üzere kapalı oturumda toplandı.

BM Myanmar Özel Temsilcisi Christine Schraner Burgener, BMGK'ye darbe karşısında birlik olunması ve demokrasiden yana olunması çağrısı yapmasına rağmen BMGK, daimi üyeler Rusya ve Çin'in Myanmar'da yaşananların ülkenin "iç meselesi" olduğu argümanı yüzünden ortak bir karar alamadı.

Myanmar'da darbe

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koydu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına aldı ve 1 yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

Türkiye darbeyi kınadı. Batı ülkelerinden çeşitli tepkiler ve eleştiriler geldi.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başladı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 56 gösterici hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 637 kişi hayatını kaybetti
Koronavirüs salgınında son 24 saat
'Dinamik Denetim Modeli' kapsamında 33 bin 963 işletme ve kişiye idari yaptırım uygulandı
Irak ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı

Benzer haberler

BM Güvenlik Konseyi, Myanmar'daki darbeye karşı ortak karar alamadı

BM Güvenlik Konseyi, Myanmar'daki darbeye karşı ortak karar alamadı

BM Özel Temsilcisi Burgener, Güvenlik Konseyi'ne Myanmar konusunda birlik çağrısında bulundu

Tayland ve Vietnam, Myanmar'daki vatandaşlarını tahliye edecek

Myanmar'daki protestolarda güvenlik güçlerinin ateş ettiği 1 kişi öldü

Myanmar'daki protestolarda güvenlik güçlerinin ateş ettiği 1 kişi öldü
YouTube Myanmar ordusuna ait bazı kanalları kaldırdı

YouTube Myanmar ordusuna ait bazı kanalları kaldırdı
Singapur, Myanmar'daki protestoculara silahlı müdahaleyi 'ulusal ayıp' olarak niteledi

Singapur, Myanmar'daki protestoculara silahlı müdahaleyi 'ulusal ayıp' olarak niteledi