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Dünya, Ramazan 2021, Rahmet ve Bereket Ayı: Ramazan

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten ramazan mesajı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Müslümanların ramazanını kutladı.

Betül Yürük   | 13.04.2021
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten ramazan mesajı

New York

Guterres, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ramazandaki dayanışma, merhamet ve şefkatin herkese ilham olmasını istedi.

Müslüman toplumunun ramazanını kutlayan Guterres, hayırlı ramazanlar dileğinde bulundu.


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