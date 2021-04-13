BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten ramazan mesajı
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Müslümanların ramazanını kutladı.
New York
Guterres, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ramazandaki dayanışma, merhamet ve şefkatin herkese ilham olmasını istedi.
Müslüman toplumunun ramazanını kutlayan Guterres, hayırlı ramazanlar dileğinde bulundu.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.