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BM Genel Merkezi önündeki silahlı şüpheli teslim oldu. -VTR-
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Dünya

BM Genel Merkezi önündeki silahlı şüpheli teslim oldu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezinin ve binanın bulunduğu caddenin kapanmasına neden olan silahlı şüpheli teslim oldu.

Betül Yürük   | 02.12.2021
BM Genel Merkezi önündeki silahlı şüpheli teslim oldu Fotoğraf: Tayfun Coşkun / AA

Birleşmiş Milletler

BM Genel Merkezinin 42. Cadde'deki girişinde silahlı olduğu görülen şüpheli yüzünden 1. Cadde trafiğe kapatıldı.

02.12.2021

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezinin ve binanın bulunduğu caddenin kapanmasına neden olan silahlı şüpheli teslim oldu.

BM Güvenlik Birimi de bina dışındaki "güvenlik durumu" nedeniyle tüm personel, diplomat ve gazetecilere binadan ayrılmamaları yönünde uyarı gönderdi.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, New York Polis Departmanının (NPYD) silahlı şüpheliyle müzakere ettiği belirtildi.

Şüpheli, birkaç saat süren müzakerenin ardından polise teslim oldu.

NYPD'den yapılan açıklamada, şüphelinin gözaltında olduğu ve tehlikenin ortadan kalktığı bildirildi.

Kapatılan cadde, şüphelinin polise teslim olmasının ardından trafiğe açıldı ve bina çevresindeki yoğun güvenlik önlemleri kaldırıldı.

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