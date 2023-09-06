Dolar
26.80
Euro
28.76
Altın
1,926.41
ETH/USDT
1,631.20
BTC/USDT
25,748.00
BIST 100
8,236.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM Genel Kurulu'nun 78. dönemi başladı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 78. dönemi, Dennis Francis'in başkanlığında başladı.

Şerife Çetin  | 06.09.2023 - Güncelleme : 06.09.2023
BM Genel Kurulu'nun 78. dönemi başladı

New York

BM 77. Genel Kurul Başkanı Csaba Körösi, halefine oturum başkanı tokmağını devrederek Kurul'un 77. dönemini kapattı.

Haziranda BM 78. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Trinidad ve Tobago'nun adayı Dennis Francis, görevini "sadakat, bilinç ve sağduyuyla" yerine getireceğine yemin etti.

"BM Güvenlik Konseyi sorun teşkil etmeye başlayacak"

Körösi, burada yaptığı konuşmada, "BM'yi acilen günümüzün sınmalarına uygun bir şekilde reform etmeliyiz." çağrısı yaptı.

Zamanın değiştiğini, BM'nin de bu çerçevede değişmesi gerektiğini ifade eden Körösi, "BM Genel Kurulu'nu ve BM Güvenlik Konseyi'ni reform etmek zorundayız. Eğer bunu yapmazsak BM Güvenlik Konseyi çözüm yerine sorun teşkil etmeye başlayacak." uyarısında bulundu.

Körösi, konuşmasının sonunda katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı.

BM 78. Genel Kurul Başkanı Francis ise yeni dönemin, küresel gündemde önemli sınamalar meydana gelirken başladığına dikkati çekti.

Dönemi için 4 temel kelimeyi benimseyeceğini açıklayan Francis, bunları "barış", "refah", "kalkınma" ve "sürdürülebilirlik" olarak sıraladı.

BM 78. Genel Kurulu yaklaşıyor

Her yıl dünya liderlerini ABD'nin New York kentinde bir araya getiren BM'nin 78. Genel Kurul görüşmeleri, 19 Eylül'de başlayacak.

19-26 Eylül tarihlerinde düzenlenecek BM 78. Genel Kurulu'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk gün söz alacak.

Genel Kurul'a 190 ülkeden üst düzey katılımın sağlanması bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kastamonu'da ayı saldırısına uğrayan kişi ağır yaralandı
Kırklareli'ndeki selde kaybolan 4 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Trabzon'da hastanede iki kadına hakaret eden kadın hakkında soruşturma başlatıldı
Arnavutköy ve Başakşehir'i etkisi altına alan sağanak yağış radar görüntüsüne de yansıdı
İstanbul'da sel sularına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

BM Genel Kurulu'nun 78. dönemi başladı

BM Genel Kurulu'nun 78. dönemi başladı

BM: Yardım ulaşmazsa yıl sonuna kadar Mali'de 200 bin çocuk açlıktan ölebilir

Nijer'de BM ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları askeri bölgelerde askıya alındı

BM Genel Sekreteri Guterres: Yakın gelecekte Ukrayna'da barış mümkün görünmüyor

BM Genel Sekreteri Guterres: Yakın gelecekte Ukrayna'da barış mümkün görünmüyor
BM, Rusya'ya tahıl anlaşması için somut öneriler içeren mektup gönderdiğini duyurdu

BM, Rusya'ya tahıl anlaşması için somut öneriler içeren mektup gönderdiğini duyurdu
Arnavutluk ikinci kez BMGK Dönem Başkanlığını devralıyor

Arnavutluk ikinci kez BMGK Dönem Başkanlığını devralıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet