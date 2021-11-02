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Dünya

BM: Geçen yıl 62 gazeteci görevi başında öldürüldü

Birleşmiş Milletler (BM), geçen yıl 62 gazetecinin görevi başında öldürüldüğünü açıkladı.

Betül Yürük   | 02.11.2021
BM: Geçen yıl 62 gazeteci görevi başında öldürüldü

New York

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "2 Kasım Gazetecilere Karşı Suçlarda Cezasızlıkla Mücadele Uluslararası Günü"nde yayımladığı video mesajında, "Yanlışları araştıran ve doğruları söyleyen gazeteciler olmadan hiçbir toplum özgür olamaz." dedi.

Geçen yıl 62 gazetecinin görevi başında öldürüldüğünü söyleyen Guterres, son yıllarda yolsuzluk ve insan hakları ihlallerini araştırırken öldürülen gazetecilerin sayısının arttığına dikkati çekti.

Gazetecilere yönelik işlenen her 10 suçtan 9'unun cezasız kaldığını da belirten Guterres, gazetecilerin işlerini yaparken kaçırılma, sindirilme ve işkence gibi tehditlerle de karşı karşıya olduğuna işaret ederek, ülkelere gazetecilere yönelik suçları soruşturma ve cezasız bırakmama çağrısında bulundu.



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