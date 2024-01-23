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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM: Gazze'de her saatte 2 anne öldürülüyor

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de ölenlerin sayısının 25 bini geçtiğine dikkati çekerek, "Her saatte 2 anne öldürülüyor." açıklamasında bulundu.

Şerife Çetin  | 23.01.2024 - Güncelleme : 23.01.2024
BM: Gazze'de her saatte 2 anne öldürülüyor

New York

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Gazze'de aşırı kalabalık hastanelerin bomba altında olduğunu ifade eden Griffiths, evlerin enkaza dönüştüğünü kaydetti.

Griffiths, güvenli olan alanların tehlikeli alanlara dönüştüğünü aktardı.

"7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik mezalimde azalma yok." ifadesini kullanan Griffiths, Gazze'de her saatte 2 annenin öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 800'ü çocuk, 7 bin 250’si kadın olmak üzere 25 bin 295 Filistinli öldürüldü, 63 bin kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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