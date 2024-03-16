Dolar
32.13
Euro
35.02
Altın
2,156.27
ETH/USDT
3,612.10
BTC/USDT
67,100.00
BIST 100
8,828.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Elazığ’da "İş Dünyası Buluşması" programında konuşuyor
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM: Gazze'de durum her dakika daha kötüye gidiyor

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'nde durumun felaket olduğunu ve her dakika daha kötüye gittiğini bildirdi.

Raşa Evrensel, Zeynep Hilal Karyağdı Duran  | 16.03.2024 - Güncelleme : 16.03.2024
BM: Gazze'de durum her dakika daha kötüye gidiyor

İstanbul

UNRWA'nın sosyal paylaşım sitesi X hesabından, İsrail'in kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin açıklama yapıldı.

Gazze Şeridi'nde durumun felaket olduğu ve her dakika daha kötüye gittiği ifade edilen açıklamada, insani yardımların Gazze'ye güvenli, engelsiz ve sürekli bir şekilde ulaşmasına ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

UNRWA'ya bağlı ekiplerin Gazze'de zor durumdaki ailelere yardım etmek için zor koşullarda yorulmadan çalıştığı aktarıldı.

İsrail Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırdığı Gazze'de yaşayan 2,3 milyon Filistinliyi açlığa mahkum ediyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı, 10 Mart'taki açıklamasında, İsrail'in 17 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğunu" belirtmişti.

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.

Gazze Şeridi'nde kıtlık ve yetersiz beslenme nedeniyle ölenlerin sayısının 27'ye yükseldiği bildirilmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500’ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 553 Filistinli öldürüldü, 73 bin 546 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Kentsel dönüşümün partisi, siyaseti veya ideolojisi olmaz'
Sağlık Bakanı Koca Sultangazi'de hastane inşaatında incelemelerde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2 ila 5 Nisan tarihleri arasında yatırmış olacağız
'Yükselttiğimiz üniversiteler insani gelişmişliğe verdiğimiz önemin en güzel göstergeleri'
İBB Başkan adayı Kurum: İstanbul'umuzu dünyanın en gelişmiş ilk 20 girişimcilik şehrinden biri haline getireceğiz

Benzer haberler

BM: Gazze'de durum her dakika daha kötüye gidiyor

BM: Gazze'de durum her dakika daha kötüye gidiyor

Gazzeli babalar, çocuklarına yemek götürebilmek için kumlar arasında yiyecek toplamaya çalışıyor

ABD, Gazze'nin kuzeyine 8 tondan fazla gıda yardımını havadan indirdi

BM: Gazze'nin kuzeyinde iki yaşın altındaki her üç çocuktan biri yetersiz beslenmeden muzdarip

BM: Gazze'nin kuzeyinde iki yaşın altındaki her üç çocuktan biri yetersiz beslenmeden muzdarip
İsrail'in saldırılarında ailesini ve bacağını kaybeden 11 yaşındaki Rezzan: Sahip olduğum tek şey bu koltuk değnekleri

İsrail'in saldırılarında ailesini ve bacağını kaybeden 11 yaşındaki Rezzan: Sahip olduğum tek şey bu koltuk değnekleri
İsrail'in 162 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 31 bin 553'e yükseldi

İsrail'in 162 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 31 bin 553'e yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet